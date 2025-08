Konzert zum Weltfrauentag von TEAM EUROPA in Wien

Das Konzert zum Weltfrauentag von TEAM EUROPA stellt vier starke Frauen in den Mittelpunkt: zwei Komponistinnen, eine Dirigentin und eine Schriftstellerin.

Die EU-Delegation in Wien, die EU-Agentur für Grundrechte, das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich, die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, das Büro der EIB-Gruppe in Österreich und die Europäische Energiegemeinschaft laden Dorothy Khadem-Missagh und das Beethoven Frühling Festival-Orchester ein, die Werke von Flora Marlene Geißelbrecht und Louise Farrenc zu präsentieren. Die Komponistinnen spannen einen Bogen aus der Romantik in die Gegenwart und thematisieren drängende Fragen von gestern und heute.

Im Jahr 2025 jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Gründung der Vereinten Nationen sowie zum 50. Mal die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki (OSZE). Wir feiern auch den 30. Jahrestag des Beitritts Österreichs zur Europäischen Union und den 70. Jahrestag des Beitritts Österreichs zu den Vereinten Nationen als deren 70. Mitglied.

In diesem Kontext erklingt „Die Waffen nieder!“ der zeitgenössischen österreichischen Komponistin Flora Marlene Geißelbrecht – ein kraftvolles Werk, das die Worte von Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner vertont und ein eindringlicher Aufruf zum Frieden ist. Als symphonischer Höhepunkt folgt die 3. Symphonie von Louise Farrenc, einer herausragenden französischen Komponistin der Romantik. Farrenc setzte sich bereits früh für Lohngleichheit von Komponistinnen und Frauen im Allgemeinen ein – ein Thema von ungebrochener Aktualität.

Dorothy Khadem-Missagh steht als junge Dirigentin, Pianistin und Gründerin sinnbildlich für eine neue Generation selbstbewusster Frauen. Sie nutzt nicht nur ihre Rolle als Künstlerin, sondern auch Podien wie z. B. den Forbes Women’s Summit, um auf Themen wie Chancengleichheit und Selbstbestimmung aufmerksam zu machen.