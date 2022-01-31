Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten
Brussels
08
apr 2025

In Städte investieren: Trends, Erfahrungen und Chancen

Ergebnisse der EIB-Umfrage 2025 unter Kommunen

Ort: Committee of the Regions, Brussels , be

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR) luden zu einer hochkarätigen Veranstaltung, um über den Investitionsbedarf europäischer Städte zu sprechen. Die Ergebnisse sollen in die EU-Städte-Agenda einfließen.

Zum Auftakt der Veranstaltung stellte die EIB ihre Umfrage 2024–2025 unter Kommunen vor, die neue Erkenntnisse zum Investitionsbedarf von mehr als 1 000 Städten und Gemeinden in den 27 EU-Ländern liefert. Im Fokus der Diskussionen standen Investitionsprioritäten, Hürden und Engpässe in den 27 Mitgliedstaaten.

Europäische, nationale und lokale Entscheidungsträger erörterten, wie sich der Investitionsbedarf der Städte decken lässt, vor allem mit Blick auf erschwinglichen Wohnraum, nachhaltige Stadtentwicklung und Klimaneutralität. Die Teilnehmenden sprachen über die im aktuellen Programmplanungszeitraum 2021–2027 verfügbare Unterstützung für Städte sowie darüber, was unter dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) nach 2027 angeboten werden sollte. Die Veranstaltung bot auch die Gelegenheit, Know-how auszutauschen und von konkreten Erfahrungen und der bewährten Praxis von Städten zu lernen, die das Finanzierungs- und Beratungsangebot der EIB für ihre Investitionsprogramme nutzen.

Zur Pressemitteilung

Tagesordnung
  • 14.00 Uhr Begrüßung
    Thomas Wobben, Direktor Europäischer Ausschuss der Regionen
    Ioannis Tsakiris, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (Videobotschaft)

  • 14.10 – 14.40 Uhr Vorstellung der Ergebnisse der EIB-Umfrage unter Kommunen, Learning from the investment trends of cities across Europe
    Debora Revoltella, Chefvolkswirtin, Europäische Investitionsbank
  • 14.40 – 14.45 Uhr Videobotschaft von Raffaele Fitto, Exekutiv-Vizepräsident für Kohäsion und Reformen
    Debora Revoltella, Chefvolkswirtin, Europäische Investitionsbank
  • 14.45 – 15.45 Uhr Towards an ambitious EU policy agenda for cities: How to address the cities’ investment needs and harness their potential for innovation and climate neutrality?
    Moderation: Elena Campelo Aubarell, Leiterin Abteilung Stadtentwicklung, Europäische Investitionsbank
    Teilnehmende: Marcos Ros Sempere, Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzender des European Urban Forum, Nicola de Michelis, stellvertretender Generaldirektor der GD Regionalpolitik und Stadtentwicklung, Europäische Kommission, Karen van Dantzig, Beauftragte für Städtebau, Niederlande, Anna Lisa Boni, stellvertretende Bürgermeisterin von Bologna, Mar Jimenez, Kommissarin für europäische Angelegenheiten, Barcelona, und Lamia Kamal-Chaoui, Leiterin des Zentrums für Unternehmertum, KMU, Städte und Regionen, OECD

  • 16.15 – 16.20 Uhr Videobotschaft von Younous Omarjee, Vizepräsident des Europäischen Parlaments
  • 16.20 – 17.20 Uhr Supporting strategic investments in cities: Leveraging support from the EU and national level together with EIB support for urban lending, blending and advisory support
    Moderation: Gerry Muscat, Leiter der Abteilung Stadtentwicklung und Beratung, Europäische Investitionsbank
    Teilnehmende: Emilia Lodzińska, stellvertretende Bürgermeisterin von Gdańsk, Luka Korlaet, stellvertretender Bürgermeister von Zagreb, Thomas Van Oppens, stellvertretender Bürgermeister von Löwen, zuständig für Klima, Finanzen und Digitalisierung, Iva Petkova, Direktorin des bulgarischen Fonds für nachhaltige Stadtentwicklung, und Philippe Froissard, Leiter des Referats für Strategie, politische Koordinierung und städtischen Wandel, GD Forschung und Innovation, Europäische Kommission

  • 17.20 – 17.30 Uhr Schlussbemerkungen
    Tanguy Desrousseaux, Direktor Hauptabteilung Wohnungsbau, Städte und Regionen, Europäische Investitionsbank
    Thomas Wobben, Direktor Europäischer Ausschuss der Regionen



EIB-Umfrage 2024–2025 unter Kommunen

Kommunale Infrastruktur-Investitionen in Europa

Städte und Gemeinden stehen vor großen Herausforderungen wie Klimawandel, bezahlbarer Wohnraum, Bildungsgerechtigkeit und Digitalisierung. Sie sichern die Grundversorgung ihrer Einwohnerinnen und Einwohner und stellen die entsprechende Infrastruktur bereit.

Wie aus der aktuellen EIB-Umfrage unter Kommunen hervorgeht, müssen sie in den kommenden drei Jahren mehr in soziale Infrastruktur und Klimaschutz investieren. Doch das kostet viel Geld. Viele Städte und Gemeinden greifen auf EU-Mittel zurück, um neue Infrastruktur zu bauen und veraltete zu modernisieren. Aber selbst wenn die Finanzierung steht, verzögern und erschweren regulatorische Hürden oft die Umsetzung von Projekten und effiziente Lösungen.

Zu den Ergebnissen  
©Alicja Chytla/BGK

Other events you may like...

1
-
31
Jan
2022
Dec
2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.

1
-
31
Jan
2025

EIB Institute Foresight Series

The EIB Institute’s Foresight series brings together experts and helps the EIB Group anticipate future challenges and opportunities, ensuring its actions remain forward-looking and resilient.

Institutional EIB Institute
30
-
31
Oct
2025
Mar
2026

EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.