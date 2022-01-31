In Städte investieren: Trends, Erfahrungen und Chancen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR) luden zu einer hochkarätigen Veranstaltung, um über den Investitionsbedarf europäischer Städte zu sprechen. Die Ergebnisse sollen in die EU-Städte-Agenda einfließen.

Zum Auftakt der Veranstaltung stellte die EIB ihre Umfrage 2024–2025 unter Kommunen vor, die neue Erkenntnisse zum Investitionsbedarf von mehr als 1 000 Städten und Gemeinden in den 27 EU-Ländern liefert. Im Fokus der Diskussionen standen Investitionsprioritäten, Hürden und Engpässe in den 27 Mitgliedstaaten.

Europäische, nationale und lokale Entscheidungsträger erörterten, wie sich der Investitionsbedarf der Städte decken lässt, vor allem mit Blick auf erschwinglichen Wohnraum, nachhaltige Stadtentwicklung und Klimaneutralität. Die Teilnehmenden sprachen über die im aktuellen Programmplanungszeitraum 2021–2027 verfügbare Unterstützung für Städte sowie darüber, was unter dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) nach 2027 angeboten werden sollte. Die Veranstaltung bot auch die Gelegenheit, Know-how auszutauschen und von konkreten Erfahrungen und der bewährten Praxis von Städten zu lernen, die das Finanzierungs- und Beratungsangebot der EIB für ihre Investitionsprogramme nutzen.

