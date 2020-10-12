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Unser hochkarätiges Live-Forum über Afrikas grüne Zukunft, mit:

  • Akinwumi A. Adesina, Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank
  • Francisco André, portugiesischer Staatsekretär für auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit
  • António Costa, portugiesischer Ministerpräsident
  • António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen
  • Werner Hoyer, EIB-Präsident
  • Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident
  • Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident
  • Jutta Urpilainen, EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften
  • Odile Renaud-Basso, Präsidentin der EBWE

und vielen anderen führenden Kräften im Entwicklungsbereich. Sie alle diskutierten darüber, wie der öffentliche und der private Sektor zu einer nachhaltigen Entwicklung und grünen Investitionen in Afrika beitragen können.

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2021.04.23 - High-Level EU-Africa Green Investment Forum | Flickr

Informationen zur Veranstaltung

Die Veranstaltung bot Gelegenheit, sich über Erfahrungen, innovative Ansätze und Möglichkeiten auszutauschen, um privates und öffentliches Kapital für eine grüne Wende in Afrika zu mobilisieren. Außerdem zeigte sie, dass grüne und nachhaltige Geschäftsmodelle rentabel sind, Arbeitsplätze schaffen und für Wohlstand sorgen und gleichzeitig zu den globalen Klimazielen beitragen.

Themen der Veranstaltung waren die Rolle der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten bei der Eindämmung des Klimawandels weltweit und insbesondere in Afrika, die Antwort internationaler Finanzinstitute auf diese Herausforderung durch gezielte, innovative Instrumente und eine stärkere Präsenz sowie die Änderung von Geschäftsmodellen im Privatsektor, damit sie grüner und nachhaltiger werden.

 

Weitere Informationen über die Veranstaltung  

Green Talks

Die Regionalvertretungen der EIB in Afrika veranstalteten zusammen mit dem portugiesischen EU-Ratsvorsitz und Delegationen der Europäischen Union regionale Workshops zu den Themen Best Practice für nachhaltige Investitionen und nachhaltige Investitionslösungen. Mehr über unsere EU-Africa Green Talks

Weitere Informationen

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