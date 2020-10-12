Unser hochkarätiges Live-Forum über Afrikas grüne Zukunft, mit:
- Akinwumi A. Adesina, Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank
- Francisco André, portugiesischer Staatsekretär für auswärtige Angelegenheiten und Zusammenarbeit
- António Costa, portugiesischer Ministerpräsident
- António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen
- Werner Hoyer, EIB-Präsident
- Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident
- Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident
- Jutta Urpilainen, EU-Kommissarin für internationale Partnerschaften
- Odile Renaud-Basso, Präsidentin der EBWE
und vielen anderen führenden Kräften im Entwicklungsbereich. Sie alle diskutierten darüber, wie der öffentliche und der private Sektor zu einer nachhaltigen Entwicklung und grünen Investitionen in Afrika beitragen können.