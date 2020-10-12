Informationen zur Veranstaltung

Die Veranstaltung bot Gelegenheit, sich über Erfahrungen, innovative Ansätze und Möglichkeiten auszutauschen, um privates und öffentliches Kapital für eine grüne Wende in Afrika zu mobilisieren. Außerdem zeigte sie, dass grüne und nachhaltige Geschäftsmodelle rentabel sind, Arbeitsplätze schaffen und für Wohlstand sorgen und gleichzeitig zu den globalen Klimazielen beitragen.

Themen der Veranstaltung waren die Rolle der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten bei der Eindämmung des Klimawandels weltweit und insbesondere in Afrika, die Antwort internationaler Finanzinstitute auf diese Herausforderung durch gezielte, innovative Instrumente und eine stärkere Präsenz sowie die Änderung von Geschäftsmodellen im Privatsektor, damit sie grüner und nachhaltiger werden.

Green Talks

Die Regionalvertretungen der EIB in Afrika veranstalteten zusammen mit dem portugiesischen EU-Ratsvorsitz und Delegationen der Europäischen Union regionale Workshops zu den Themen Best Practice für nachhaltige Investitionen und nachhaltige Investitionslösungen. Mehr über unsere EU-Africa Green Talks