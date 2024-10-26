Auf der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds beraten Vertreterinnen und Vertreter der Zentralbanken, internationaler Finanzinstitute, multilateraler Organisationen und aus der Politik, Führungskräfte aus der Privatwirtschaft sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten von Organisationen der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft über globale Themen.
Präsidentin Nadia Calviño und die Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros leiteten die diesjährige Delegation der Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Zusammen mit globalen Partnern und anderen multilateralen Entwicklungsbanken diskutierten sie über verschiedene Themen. Zudem ging es um neue Vereinbarungen für die gemeinsame Arbeit an einer nachhaltigeren Welt mit mehr Frieden und Wohlstand: die Stärkung der Energiesicherheit, die Greentech-Förderung und die Beschleunigung von Projekten in der Ukraine. Auch globale Gesundheitsinitiativen standen auf der Tagesordnung.
Erfahren Sie mehr über unsere Teilnahme in unserer Medieninformation.
Wichtige Veranstaltungen mit Beteiligung der EIB-Gruppe:
LeapFrog climate strategy
DIENSTAG, 22. April, 16:00–16:30 Uhr (MESZ)
Veranstaltung mit der International Finance Corporation der Weltbankgruppe und unseren Partnern LeapFrog und Temasek aus dem Privatsektor: Suche nach innovativen Lösungen für den Klimawandel und Bekanntgabe der Klimastrategie von LeapFrog
Catalysing climate investments: unlocking capital for sustainable growth
DIENSTAG, 22. April, 19:00–20:00 Uhr (MESZ)
Paneldiskussion: Wie können Entwicklungs- und Schwellenländer grüne Investitionen wie erneuerbare Energien finanzieren, um Wachstum und Entwicklung für alle zu fördern?
Europe’s moment: building bridges to shared prosperity – the Peterson Institute
DIENSTAG, 22. April, 21:00–21:45 Uhr (MESZ)
Präsidentin Nadia Calviño im Gespräch mit Cecilia Malmström vom Peterson Institute for International Economics: Europas Rolle als Stabilitätsanker in einer sich verändernden Welt und Partnerschaften als beste Garantie für Frieden und Wohlstand
Reconstructing Ukraine: the path forward – Council on Foreign Relations
MITTWOCH, 23. APRIL, 15.00 Uhr (MESZ)
Diskussion über Europas Unterstützung für die Ukraine mit Präsidentin Nadia Calviño, Odile Renaud-Basso (Präsidentin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) und Sergij Martschenko (Finanzminister der Ukraine).
Mehr zur EIB-Hilfe für die Ukraine
A strong Europe in a changing world – Georgetown University
MITTWOCH, 23. APRIL, 16:45 Uhr (MESZ)
Rede von Präsidentin Nadia Calviño vor Studierenden der Georgetown University über die transatlantischen Beziehungen im aktuellen geopolitischen Kontext
Health works: accelerating action towards affordable, quality health services for all
MITTWOCH, 23. APRIL, 15:45–16:45 Uhr (MESZ)
Veranstaltung zum Thema Gesundheit mit Vizepräsident Thomas Östros
Erfahren Sie mehr über unsere Unterstützung für die Bereiche Gesundheit und Life Sciences.
Development committee plenary
DONNERSTAG, 24. APRIL, 13:30 Uhr (MESZ)
Plenarsitzung zum Thema Entwicklung mit Vizepräsident Ambroise Fayolle
Global macro session – Washington economic festival
DONNERSTAG, 24. APRIL, 18:15–19:15 Uhr (MESZ)
Chief Economist Roundtable unter anderem mit EIB-Chefvolkswirtin Debora Revoltella. Organisiert wurde die Diskussionsrunde vom Reinventing Bretton Woods Committee.
Mobilising private climate finance: unlocking capital through investable nationally determined contributions
DONNERSTAG, 24. APRIL, 16:30 Uhr (MESZ)
Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums mit Vizepräsident Ambroise Fayolle
Scaling sustainable investment in cities: the role of multilateral development banks
FREITAG, 25. APRIL, 16:30–18:30 Uhr (MESZ)
Hochrangig besetztes Roundtable-Gespräch von Bloomberg Philanthropies, C40 Cities und dem Globalen Konvent der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für Klima und Energie (GCoM) in Partnerschaft mit der MDB Cities Group. Für die EIB nahm Vizepräsident Ambroise Fayolle teil.
Unsere Aktivitäten
Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind globaler Natur. Mit Investitionen auf der ganzen Welt fördern wir Stabilität, nachhaltiges Wachstum und den Klimaschutz.
Die EIB-Gruppe will Frieden und Sicherheit in Europa. Deshalb investiert sie in die Industrie, technische Überlegenheit und wichtige Verteidigungsinfrastruktur.
Drei Jahre nach der russischen Invasion stehen wir unerschütterlich an der Seite der Ukraine und mobilisieren weiterhin Mittel für den Wiederaufbau des Landes.
Die Menschheit steht vor einem Klima- und Umweltnotstand. Wir sind im weltweiten Kampf gegen Klimawandel und Umweltzerstörung ganz vorn dabei.
Durch die Förderung sauberer Energien und innovativer Lösungen senken wir Emissionen und Energiekosten. So machen wir die Welt für kommende Generationen grüner.
Wir arbeiten mit Unternehmen, Denkfabriken, gemeinnützigen Organisationen, öffentlichen Einrichtungen und internationalen Finanzierungsinstituten zusammen. Gemeinsam finanzieren wir Projekte, die die Ursachen und Folgen des Klimawandels bekämpfen.