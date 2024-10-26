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Washington DC

Die EIB-Gruppe auf der Frühjahrstagung 2025 von IWF und Weltbank

Ort: Washington DC , us

Auf der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds beraten Vertreterinnen und Vertreter der Zentralbanken, internationaler Finanzinstitute, multilateraler Organisationen und aus der Politik, Führungskräfte aus der Privatwirtschaft sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten von Organisationen der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft über globale Themen.

Präsidentin Nadia Calviño und die Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros leiteten die diesjährige Delegation der Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Zusammen mit globalen Partnern und anderen multilateralen Entwicklungsbanken diskutierten sie über verschiedene Themen. Zudem ging es um neue Vereinbarungen für die gemeinsame Arbeit an einer nachhaltigeren Welt mit mehr Frieden und Wohlstand: die Stärkung der Energiesicherheit, die Greentech-Förderung und die Beschleunigung von Projekten in der Ukraine. Auch globale Gesundheitsinitiativen standen auf der Tagesordnung.

Erfahren Sie mehr über unsere Teilnahme in unserer Medieninformation.

Wichtige Veranstaltungen mit Beteiligung der EIB-Gruppe:

LeapFrog climate strategy

DIENSTAG, 22. April, 16:00–16:30 Uhr (MESZ)

Veranstaltung mit der International Finance Corporation der Weltbankgruppe und unseren Partnern LeapFrog und Temasek aus dem Privatsektor: Suche nach innovativen Lösungen für den Klimawandel und Bekanntgabe der Klimastrategie von LeapFrog

Zur Pressemitteilung

Catalysing climate investments: unlocking capital for sustainable growth

DIENSTAG, 22. April, 19:00–20:00 Uhr (MESZ)

Paneldiskussion: Wie können Entwicklungs- und Schwellenländer grüne Investitionen wie erneuerbare Energien finanzieren, um Wachstum und Entwicklung für alle zu fördern?

Informationen zur Veranstaltung

Europe’s moment: building bridges to shared prosperity – the Peterson Institute

DIENSTAG, 22. April, 21:00–21:45 Uhr (MESZ)

Präsidentin Nadia Calviño im Gespräch mit Cecilia Malmström vom Peterson Institute for International Economics: Europas Rolle als Stabilitätsanker in einer sich verändernden Welt und Partnerschaften als beste Garantie für Frieden und Wohlstand

Zur Aufzeichnung
Zur Rede

Reconstructing Ukraine: the path forward – Council on Foreign Relations

MITTWOCH, 23. APRIL, 15.00 Uhr (MESZ)

Diskussion über Europas Unterstützung für die Ukraine mit Präsidentin Nadia Calviño, Odile Renaud-Basso (Präsidentin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) und Sergij Martschenko (Finanzminister der Ukraine).

Mehr zur EIB-Hilfe für die Ukraine

A strong Europe in a changing world – Georgetown University

MITTWOCH, 23. APRIL, 16:45 Uhr (MESZ)

Rede von Präsidentin Nadia Calviño vor Studierenden der Georgetown University über die transatlantischen Beziehungen im aktuellen geopolitischen Kontext

Zur Rede

Health works: accelerating action towards affordable, quality health services for all

MITTWOCH, 23. APRIL, 15:45–16:45 Uhr (MESZ)

Veranstaltung zum Thema Gesundheit mit Vizepräsident Thomas Östros

Erfahren Sie mehr über unsere Unterstützung für die Bereiche Gesundheit und Life Sciences.

Development committee plenary

DONNERSTAG, 24. APRIL, 13:30 Uhr (MESZ)

Plenarsitzung zum Thema Entwicklung mit Vizepräsident Ambroise Fayolle

Global macro session – Washington economic festival

DONNERSTAG, 24. APRIL, 18:15–19:15 Uhr (MESZ)

Chief Economist Roundtable unter anderem mit EIB-Chefvolkswirtin Debora Revoltella. Organisiert wurde die Diskussionsrunde vom Reinventing Bretton Woods Committee.

Mobilising private climate finance: unlocking capital through investable nationally determined contributions

DONNERSTAG, 24. APRIL, 16:30 Uhr (MESZ)

Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums mit Vizepräsident Ambroise Fayolle

Scaling sustainable investment in cities: the role of multilateral development banks

FREITAG, 25. APRIL, 16:30–18:30 Uhr (MESZ)

Hochrangig besetztes Roundtable-Gespräch von Bloomberg Philanthropies, C40 Cities und dem Globalen Konvent der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für Klima und Energie (GCoM) in Partnerschaft mit der MDB Cities Group. Für die EIB nahm Vizepräsident Ambroise Fayolle teil.

Top-Meldungen

EIB und EBWE: Vereinbarung für wirkungsstärkere Projekte weltweit
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) haben ihre langjährige Partnerschaft mit der Unterzeichnung einer Mutual-Reliance-Vereinbarung zu Umwelt- und Sozialfragen vertieft. In Ländern, in denen beide Einrichtungen tätig sind, können damit gemeinsame Finanzierungen erleichtert und Projekte schneller auf den Weg gebracht werden. Auch auf Kundenseite gibt es Vorteile, weil Bürokratie abgebaut wird.
EIB begrüßt Irlands Beitrag zum Ukraine-Fonds – für einen schnelleren Wiederaufbau
Die Europäische Investitionsbank (EIB) gibt heute bekannt, dass Irland sieben Millionen Euro in den „EU für die Ukraine“-Fonds einzahlt. Mit diesem zusätzlichen Instrument unterstützt die EIB als Finanzierungsarm der EU den Wiederaufbau der Ukraine.
Rede von Präsidentin Calviño an der Georgetown University
Im Rahmen der IWF-Frühjahrstagung 2025 spricht EIB-Präsidentin Calviño an der Georgetown University zum Thema „A Strong Europe in a Changing World“
Rede von EIB-Präsidentin Calviño beim PIEE in Washington
Frühjahrstagung 2025 von IWF und Weltbankgruppe: Nadia Calviño wurde von Cecilia Malmström, frühere EU-Handelskommissarin und PIEE-Mitglied, vorgestellt
Interview
CNBC-Interview mit Präsidentin Calviño

Präsidentin Calviño über das klare Ziel der EIB, ihre globalen Partnerschaften für Frieden und Wohlstand zu stärken und bei der grünen Wende und Win-Win-Partnerschaften auf Kurs zu bleiben

Interview
CNN-Interview mit Präsidentin Calviño

Präsidentin Calviño erklärt, wie die Klimabank ihre Unterstützung für die Sicherheit der Ukraine weiter ausbaut.

EIB unterstützt innovativen Klimaschutz in Schwellenländern über LeapFrog Investments
Die Europäische Investitionsbank (EIB) beschleunigt die Nutzung grüner Technologien in Afrika und Asien. Dafür hat sie als Finanzierungsarm der EU 60 Millionen US-Dollar für die Klimainvestitionsstrategie des Private-Equity-Unternehmens LeapFrog Investments zugesagt. Zu den Investoren zählen neben der EIB auch die International Finance Corporation (IFC) der Weltbankgruppe, das globale Investmentunternehmen Temasek aus Singapur und der Schweizer Entwicklungsfinanzierungsinstitution SIFEM.

Ausgewählte Beiträge

EIB-Investitionsbericht 2024/2025: Innovation, Integration und Vereinfachung in Europa
Videoreihe: Chance auf Veränderung
Auf der Sonnenseite der Energiewende
Die Kernprioritäten der EIB-Gruppe: Wirkungsstarke Investitionen weltweit
Unsere Ukraine-Unterstützung 2025

Unsere Aktivitäten

EIB Global

Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind globaler Natur. Mit Investitionen auf der ganzen Welt fördern wir Stabilität, nachhaltiges Wachstum und den Klimaschutz.

Sicherheit und Verteidigung

Die EIB-Gruppe will Frieden und Sicherheit in Europa. Deshalb investiert sie in die Industrie, technische Überlegenheit und wichtige Verteidigungsinfrastruktur.

Solidarität mit der Ukraine

Drei Jahre nach der russischen Invasion stehen wir unerschütterlich an der Seite der Ukraine und mobilisieren weiterhin Mittel für den Wiederaufbau des Landes.

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Die Menschheit steht vor einem Klima- und Umweltnotstand. Wir sind im weltweiten Kampf gegen Klimawandel und Umweltzerstörung ganz vorn dabei.

Nachhaltige Energie

Durch die Förderung sauberer Energien und innovativer Lösungen senken wir Emissionen und Energiekosten. So machen wir die Welt für kommende Generationen grüner.

Gemeinsam für das Klima

Wir arbeiten mit Unternehmen, Denkfabriken, gemeinnützigen Organisationen, öffentlichen Einrichtungen und internationalen Finanzierungsinstituten zusammen. Gemeinsam finanzieren wir Projekte, die die Ursachen und Folgen des Klimawandels bekämpfen.

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