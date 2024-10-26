Auf der Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des Internationalen Währungsfonds beraten Vertreterinnen und Vertreter der Zentralbanken, internationaler Finanzinstitute, multilateraler Organisationen und aus der Politik, Führungskräfte aus der Privatwirtschaft sowie Repräsentantinnen und Repräsentanten von Organisationen der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft über globale Themen.

Präsidentin Nadia Calviño und die Vizepräsidenten Ambroise Fayolle und Thomas Östros leiteten die diesjährige Delegation der Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Zusammen mit globalen Partnern und anderen multilateralen Entwicklungsbanken diskutierten sie über verschiedene Themen. Zudem ging es um neue Vereinbarungen für die gemeinsame Arbeit an einer nachhaltigeren Welt mit mehr Frieden und Wohlstand: die Stärkung der Energiesicherheit, die Greentech-Förderung und die Beschleunigung von Projekten in der Ukraine. Auch globale Gesundheitsinitiativen standen auf der Tagesordnung.

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