Être maman à Erevan – Julieta raconte

La fille de Julieta, Lily, est l’un des enfants qui ont la chance d’être accueillis au Kindergarten 36 à Erevan, une structure d’accueil qui a récemment été rénovée. Plus fonctionnel, plus économe en énergie et plus sûr en cas de tremblement de terre, le Kindergarten 36 est le premier de 15 jardins d’enfants que la municipalité prévoit de moderniser dans les prochaines années. Le projet bénéficie d’un soutien de la BEI, du Partenariat pour la promotion de l’efficacité énergétique et de l’environnement en Europe orientale (E5P) ainsi que du Fonds vert pour le climat par l’intermédiaire du PNUD en Arménie. En savoir plus sur les opérations de la BEI en Arménie.