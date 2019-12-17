Que représentent l’alignement sur l’accord de Paris et le financement climatique pour les banques multilatérales de développement ?

Le financement climatique et l’alignement sur l’accord de Paris sont sur toutes les lèvres à la COP25, mais qu’est-ce que cela signifie en pratique pour les banques multilatérales de développement ? Nous avons demandé au Groupe Banque islamique de développement (isdb.org), à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et aux experts climatiques de la BEI quelle contribution ils pensent apporter, en tant que banques multilatérales de développement, à un réchauffement climatique de moins de 1,5° C.

