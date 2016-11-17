Suivi du financement de l’action en faveur du climat – Éviter l’éco-blanchiment

À la BEI, le suivi des actions d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets fait partie intégrante de l’approche du financement de l’action en faveur du climat. Des définitions, des méthodes et un système de suivi et d’information robustes sont en place pour éviter l’éco-blanchiment et garantir la fiabilité des actions de la Banque aux yeux de ses actionnaires et autres parties prenantes. « À la banque de l’UE, nous sommes à la pointe de ce type de travail méthodologique, ce qui constitue un bon contrepoids au fait que nous sommes aussi en première ligne du point de vue du volume », explique Nancy Saich, experte en chef des changements climatiques à la BEI, dans cette vidéo filmée lors de la COP 22.