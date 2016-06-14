Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Le président Werner Hoyer au Forum économique de Bruxelles

Le président de la BEI, Werner Hoyer, a déclaré, à l'occasion de l'événement économique annuel emblématique de la Commission européenne, que le raisonnement ayant conduit à la création du Fonds européen pour les investissements stratégiques était par de nombreux aspects « révolutionnaire ». Visionnez le discours de Werner Hoyer au Forum économique de Bruxelles auquel ont assisté des personnalités centrales et influentes de la politique économique européenne.

Crédits vidéo :

Union européenne, 2016 - Source : CE Services audiovisuels.

