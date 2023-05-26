Sur le terrain | Fournir de l’eau potable dans les zones rurales de l’Équateur

Mettez vos pas dans ceux d’Enrico Possenti lors de son voyage dans la province de Manabi, en Équateur, où il visite l’un des plus grands projets d’assainissement du pays, soutenu par la BEI et d’autres partenaires. Au fil de ses pérégrinations dans la région, Enrico nous présente un ingénieur qui se consacre à la mise en œuvre de ce projet et partage des histoires émouvantes sur la population locale, dont la vie est en train de se transformer. Cette initiative ambitieuse vise à couvrir les besoins en eau de 90 000 personnes, soit 82 % de la population vivant dans les zones reculées autour de Portoviejo. Ce projet contribue en même temps à autonomiser les femmes en milieu rural qui dirigent les conseils locaux gérant l’eau et l’assainissement. Alors mettez votre chapeau, appliquez un répulsif antimoustiques et entreprenez ce voyage exaltant !