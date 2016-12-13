Le budget de l’UE et les financements destinés aux régions et aux villes – Présentation vidéo de Werner Hoyer

Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d’investissement, vous souhaite la bienvenue au module de la BEI du cours en ligne ouvert et massif (MOOC) organisé par le Comité européen des régions, « Le budget de l’UE et les financements destinés aux régions et aux villes ». « Ces cinq dernières années, la BEI, la banque de l’Union européenne, dont les actionnaires sont les États membres de l'UE, a prêté plus de 95 milliards d’EUR à l’appui de programmes urbains et régionaux », explique le président.