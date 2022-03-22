Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La collecte des déchets à Jujuy : l’histoire de Rosa

Après avoir passé 30 ans à recycler les déchets d’une décharge de la province de Jujuy, en Argentine, Rosa a saisi sa chance et changé de vie. Découvrez comment la Banque européenne d’investissement, avec ses partenaires, la Facilité d’investissement pour l’Amérique latine et les autorités de la province argentine de Jujuy, créent des emplois décents pour les femmes dans le cadre d’un programme intégré de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les opérations de la BEI dans les Amériques et les Caraïbes.

