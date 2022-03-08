La collecte des déchets à Jujuy : l’histoire de Claudia

La vie de Claudia a changé du tout au tout en 2020 : alors qu’elle collectait auparavant des déchets dans les décharges de la province du Jujuy, elle a aujourd’hui sa propre activité. Découvrez son histoire et voyez comment la Banque européenne d’investissement, avec ses partenaires, la Facilité d'investissement pour l'Amérique latine et les autorités de la province du Jujuy, en Argentine, permettent aux femmes de gagner en autonomie et d’assurer un meilleur avenir à leur famille dans le cadre d’un programme intégré de gestion des déchets.

