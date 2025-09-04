Policy Voices | (Re)bâtir la compétitivité par-delà les divisions sociales

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, s’est entretenue avec Sabina Șancu, animatrice du podcast Policy Voices du laboratoire d’idées Friends of Europe, qui s’inscrit dans la série consacrée au dépassement de la polarisation. Cet épisode du podcast, auquel participait également l’ancien commissaire européen au commerce Pascal Lamy, avait pour thèmes principaux le concept d’équité et le rôle du Groupe BEI dans le contexte des débats plus larges sur la pertinence de l’Europe dans la conjoncture actuelle.