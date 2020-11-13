Que retenir du sommet Finance en commun ?

Si vous avez manqué le sommet Finance en commun, le premier rassemblement de toutes les banques publiques de développement du monde, qui s’est tenu le 12 novembre, cette vidéo vous en donnera un aperçu en mettant en lumière les moments clés pour la BEI et ses partenaires.

La BEI a eu le privilège d’organiser l’une des dix manifestations de haut niveau de ce sommet. Elle présentait des actions concrètes en matière de climat pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris. L’un des points d’orgue de ce sommet a été l’annonce par le président Hoyer et le vice-président Fayolle de l’approbation de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat.

Au cours de ce sommet, la BEI a aussi signé la déclaration sur l’égalité entre les sexes aux côtés de la Banque turque de développement industriel (TSKB) et de 23 autres banques publiques de développement, annoncé un nouveau partenariat visant à renforcer l’égalité entre les sexes dans le secteur des énergies propres en Afrique et en Asie avec la Société néerlandaise pour le financement du développement (FMO) et responsAbility Investments AG, ainsi qu’un accord de financement avec Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) visant à soutenir les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19 au Brésil.

La BEI a également répondu à l’appel aux banques publiques de développement pour une coalition du financement du secteur de l’eau aux côtés de l’Agence française de développement, de la banque de développement d’Amérique latine CAF (Corporación Andina de Fomento) et de la Banque mondiale. Enfin, la principale réalisation du sommet Finance en commun a été la déclaration conjointe, que la BEI a signée.

Pour conclure ce sommet, le président français Emmanuel Macron a délivré un important message de soutien, reconnaissant le rôle transformateur des banques publiques de développement et de la BEI elle-même dans la poursuite des objectifs climatiques et de développement durable.