L’Europe travaille pour vous

Partout en Europe, les citoyens ont un certain nombre d’aspirations. Parmi les souhaits les plus fréquemment exprimés figurent des infrastructures sociales de qualité, un environnement sain, des transports sûrs et fiables ainsi que des connexions rapides à l’internet. Le Groupe Banque européenne d'investissement appuie ces domaines et d’autres secteurs essentiels en finançant des milliers de projets qui rendent notre continent plus juste, plus vert et plus moderne. C’est en partie grâce au Plan d’investissement pour l’Europe, le fruit d’un partenariat avec la Commission européenne. Plus de 500 milliards d’euros ont été mobilisés, six mois à l’avance, en faveur de projets et d’entreprises comme ceux présentés dans cette vidéo.

