Au Cabo Verde, l’énergie éolienne aide à mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles et à préserver la biodiversité

Dans quatre îles balayées par les vents de l’archipel caboverdien, quatre parcs éoliens fournissent aux résidents 25 % de l’électricité dont ils ont besoin. Les parcs éoliens de Cabeolica, qui bénéficient d’un financement de la Banque européenne d’investissement, aident à réduire la dépendance du pays aux importations de combustibles fossiles et contribuent à la préservation de la biodiversité locale en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

