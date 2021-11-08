Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Au Cabo Verde, l’énergie éolienne aide à mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles et à préserver la biodiversité

 

Dans quatre îles balayées par les vents de l’archipel caboverdien, quatre parcs éoliens fournissent aux résidents 25 % de l’électricité dont ils ont besoin. Les parcs éoliens de Cabeolica, qui bénéficient d’un financement de la Banque européenne d’investissement, aident à réduire la dépendance du pays aux importations de combustibles fossiles et contribuent à la préservation de la biodiversité locale en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

En savoir plus sur l’action de la BEI pour le climat

