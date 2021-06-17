Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : parvenir à une économie neutre pour le climat

Le pacte vert pour l’Europe est le plan de l’UE qui vise à rendre son économie durable. Mais comment peut-il contribuer à transformer les défis climatiques et environnementaux en opportunités et à assurer une croissance juste et inclusive pour tous ? Quels instruments budgétaires et politiques faudra-t-il mettre en œuvre pour promouvoir une reprise durable ? Comment les décideurs politiques de l’UE peuvent-ils soutenir l’économie du partage et l’économie circulaire en tant que moyens de favoriser la durabilité ? À l'heure de la COP26, comment les dirigeants européens peuvent-ils travailler avec d’autres puissances mondiales pour relever les défis climatiques ? De quel soutien les membres de l’UE bénéficient-ils pour atteindre les objectifs du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, dans les domaines de la réduction des gaz à effet de serre, de l’amélioration de l’efficacité et de l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique ? Comment l’UE peut-elle s’assurer qu’elle respecte les engagements internationaux pris dans le cadre de l’accord de Paris ? Regardez la vidéo de la vice-présidente Lilyana Pavlova participant au débat ministériel et découvrez-en davantage sur la page consacrée à l’événement Avenir de l’Europe : passer à une stratégie pour une croissance verte.