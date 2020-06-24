Signature virtuelle entre la BEI et UniCredit Bank : appui aux PME et à leur impact social en Serbie

Les accords emblématiques que nous avons signé cette semaine avec notre partenaire de longue date UniCredit Bank visent à soutenir les PME et à améliorer leur impact social en Serbie. Ils incitent à prendre des mesures pour remédier aux disparités entre les sexes, au chômage des jeunes et à l’exclusion de certains groupes du marché du travail. À l’heure où la région tout entière souffre, comme l’UE, de l’impact de la crise liée à la pandémie de COVID-19, un nouveau chapitre s’ouvre pour le Groupe BEI dans les Balkans occidentaux, aux côtés de ses partenaires du voisinage de l’UE, des pays de l’élargissement et de la Serbie, afin d’honorer l’engagement de l’UE en faveur de l’inclusion et de la croissance dans le cadre de l’initiative Résilience économique. Il s’agit également du premier prêt de la BEI destiné à l’investissement d’impact pour le secteur privé en dehors de l’UE.

Regardez la vidéo de la cérémonie de signature virtuelle, avec Werner Hoyer, président de la BEI, Jean-Pierre Mustier, directeur général du groupe UniCredit, Feza Tan, directrice générale d’UniCredit Bank Serbie, et Dario Scannapieco, vice-président de la BEI chargé des Balkans occidentaux.

