La BEI est prête à appuyer résolument les efforts de la communauté internationale, affirme son président à la BBC dans le programme World Business Report

À l'occasion de la conférence de Londres 2016 sur le soutien à la Syrie et à sa région, le président du Groupe BEI, Werner Hoyer, expose à la présentatrice, Sally Bundock, dans le programme World Business Report de la BBC, comment la BEI peut appuyer les efforts de la communauté internationale. Les pays d'accueil, comme la Jordanie, peuvent compter sur le soutien économique de la banque de l'UE pour fournir les équipements et les financements nécessaires visant à assurer un accès aux emplois durables, à l'éducation et à la santé.