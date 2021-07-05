Le Groupe BEI est fier de participer aux célébrations de la Marche des fiertés 2021 organisées à Luxembourg, où il a son siège. En tant qu’organe de l’UE, le Groupe BEI adhère à la devise de l’UE : « unie dans la diversité ». Les célébrations de la Marche des fiertés organisées en Europe et dans le monde nous rappellent les avancées réalisées en matière d’égalité pour les personnes LGBTIQ, mais aussi le chemin qu’il reste à parcourir pour garantir une complète égalité des droits et lutter contre toute forme de discrimination.