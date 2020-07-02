Un toit sur la tête à un coût abordable

La ville de Poznań a un plan ambitieux ! Avec le concours d’un prêt de la BEI, elle souhaite construire quelque 1 300 appartements abordables pour permettre aux jeunes familles et professionnels de rester en ville. Les locataires pourront rembourser la valeur de l’appartement au moyen du paiement d’un loyer et devenir propriétaires de leur logement. Regardez comment l’Europe s’attache à rendre nos pays plus sociaux. Plus de 500 milliards d’EUR mobilisés au titre du Plan d’investissement pour l’Europe en faveur de projets comme celui à l’appui du logement abordable à Poznań.