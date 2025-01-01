Réduire les émissions de carbone et lutter contre les changements climatiques

La population occidentale s’attend à une action plus forte de la part de ses pouvoirs publics, tandis que les personnes interrogées en Chine insistent sur la responsabilité individuelle

Les Européens (75 %) et les Britanniques (69 %) estiment se préoccuper plus de l’urgence climatique que ne le font les pouvoirs publics. Les Américains sont d’accord avec cette affirmation, mais dans une moindre mesure (59 %). Au total, 51 % des Européens, 49 % des Britanniques et 41 % des Américains disent qu’il est difficile de résoudre la crise climatique en raison du manque d’intervention des pouvoirs publics.

En revanche, les Chinois (69 %) estiment que les pouvoirs publics se préoccupent plus de l’urgence climatique que ne le font les citoyens eux-mêmes. Pour 41 % d’entre eux, la principale raison pour laquelle il est difficile de résoudre la crise climatique est le refus des individus de modifier leur comportement.

À l’échelle mondiale, la population est favorable à des mesures plus strictes qui imposeraient la modification des comportements individuels pour faire face à la crise climatique. Ces mesures seraient soutenues par 91 % des Chinois, 73 % des Britanniques, 70 % des Européens et 60 % des Américains.