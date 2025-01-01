L’après COVID-19 : les Européens veulent une relance verte

Le défi des changements climatiques dans le contexte de la pandémie de COVID-19

La crise sanitaire actuelle a changé la perception que les citoyens ont des défis auxquels leur pays est aujourd’hui confronté. Dans l’enquête de 2019, les changements climatiques ont été classés par les Européens au premier rang des défis (pour près de la moitié d’entre eux). Toutefois, cette année, ils ont été relégués au quatrième rang (33 %). Sans surprise, les Européens citent la pandémie de COVID-19 comme le plus grand défi auquel leur pays est actuellement confronté (72 %). La pandémie se classe au premier rang dans tous les pays européens, avec des niveaux allant de 57 % (Hongrie) à 86 % (Malte).

C’est également le cas aux États-Unis (73 %), où les préoccupations en matière de santé occupaient déjà la tête du classement l’année dernière, et au Royaume-Uni (77 %). Le seul pays à faire figure d’exception est la Chine : les Chinois placent toujours les changements climatiques au premier rang de leur liste de défis (61 %), légèrement au-dessus de la pandémie (59 %).

L’enquête révèle qu’au-delà des questions sanitaires liées au COVID-19, les Européens et les Américains sont très préoccupés par les conséquences économiques et sociales de la pandémie. En Europe, le chômage (41 %) et la crise financière (37 %) sont cités comme les deux autres défis majeurs, devant les changements climatiques (33 %). Aux États-Unis, les trois principaux défis – la pandémie de COVID-19 (73 %), le chômage (37 %) et la crise financière (34 %) – sont les mêmes qu’en Europe.