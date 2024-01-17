Dans la ville de Raoued, juste au nord de Tunis, des bâtiments à moitié construits bordent des rues non asphaltées et les résidents ne disposent pas toujours d’eau courante ou d’électricité. "Les taxis ne viennent pas jusqu’ici, et nos enfants ne peuvent pas toujours aller à l’école", explique Abderrahmane Amamri, un résident. "En hiver, nous devons porter des bottes à cause de la boue. Rendez-vous compte, nous sommes à seulement deux ou trois kilomètres de la ville, mais nous n’avons rien."

Ce que vit Abderrahmane Amamri reflète un problème plus vaste auquel se heurte Tunis depuis 1942 : l’augmentation des zones urbaines insalubres et négligées due à l’urbanisation galopante. La Tunisie a recensé 1 400 quartiers de ce type en 2012, à la suite de la révolution tunisienne de 2011, laquelle a mis en lumière de profondes inégalités sociales et la fragmentation des paysages urbains.

"Le contraste entre les centres-villes modernes et les quartiers émergés spontanément a souligné l’absence de planification urbaine systématique", expose Gerry Muscat, chef de la division Conseils en investissements urbains de la Banque européenne d’investissement. "La Tunisie a été confrontée à un double défi : le manque de logements intermédiaires décents et l’urbanisation incontrôlée."

En 2012, l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine a lancé le premier programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation, connu sous son acronyme français PRIQH 1.

"Nous avons créé 155 quartiers, 52 installations collectives, comme des maisons de jeunes, des terrains de sport et des centres culturels, ainsi que 19 installations de pratique d’activités, bénéficiant à plus de 864 500 résidents", déclare Ahmed Ezzeddine, président de l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine.

L’impact du programme s’étend au-delà de l’amélioration des services de base tels que l’éclairage public, l’assainissement et l’électricité. Il couvre aussi des équipements socioculturels essentiels visant à favoriser un sentiment de communauté et d’appartenance, ainsi que l’apport d’améliorations de base aux habitations.