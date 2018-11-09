Smart Europe

Aujourd’hui, l’Union européenne connaît une troisième révolution industrielle fondée sur la convergence de trois évolutions technologiques importantes – un internet de la communication numérisée, un internet de l’énergie renouvelable numérisée et un internet des transports automatisés – qui transforment la manière dont les régions européennes gèrent, alimentent en énergie et assurent la circulation de l’activité économique.
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La croissance du PIB ralentit et la productivité recule depuis plus de dix ans, tandis que le chômage continue à causer de graves problèmes sociaux dans diverses régions du monde. Toutefois, un nouveau paradigme économique émerge et il va changer radicalement la manière dont nous organisons la vie économique.
L’Union européenne s’engage sur une nouvelle voie audacieuse pour créer une économie des technologies de pointe du XXIe siècle, écologique, intelligente et numérique. Pour bien saisir l’ampleur des changements en cours, nous devons comprendre le rôle joué par les forces technologiques. Chaque grand paradigme économique repose sur trois piliers : de nouvelles technologies de communication pour gérer l’activité économique, de nouvelles sources d’énergie pour alimenter l’activité économique et de nouveaux modes de transport pour assurer la circulation de l’activité économique.
Voilà les aspects positifs de la transition vers les nouvelles infrastructures numériques intelligentes de la troisième révolution industrielle. Mais cette transition comporte aussi des dangers. Quid de la neutralité du réseau ? Comment garantir l’égalité de l’accès à ce nouvel internet des objets, le système nerveux de la troisième révolution industrielle ? Comment nous assurer que les États n’utilisent pas cette plateforme à des fins politiques ? Comment empêcher d’énormes entreprises en situation de monopole d’utiliser les données à leurs propres fins ? Comment protéger la vie privée lorsque tout le monde est connecté ? Comment assurer la sécurité des données dans un monde connecté ? Comment prévenir la cybercriminalité et le cyberterrorisme qui pourraient perturber le système et le mettre hors d’usage, paralysant ainsi l’économie et la société ? Les trois prochaines générations seront plongées dans un nouvelle dynamique politique dont l’objectif sera de veiller à ce que le « darknet » ne l’emporte pas, de sorte que nous puissions mettre en place un système nerveux numérique décentralisé et commencer à profiter d’un essor gigantesque de l’entrepreneuriat social.
Le soleil se lève
La transition vers la troisième révolution industrielle et une Europe intelligente nécessitera une transformation des infrastructures du continent. Le réseau de communication européen devra être modernisé de manière à permettre l’accès universel au haut débit 5G et au Wi-Fi gratuit. L’infrastructure énergétique devra être transformée, laissant derrière elle les combustibles fossiles et l’énergie nucléaire au profit du solaire, de l’éolien et d’autres énergies renouvelables. Des millions de bâtiments devront être modernisés et équipés d’installations de récupération d’énergie renouvelable et convertis en microcentrales électriques. Des technologies de stockage devront être prévues à tous les niveaux de l’infrastructure afin de compenser le caractère intermittent de la production d’énergies renouvelables. Le réseau électrique devra être reconfiguré en un internet de l’énergie numérique et intelligent afin de prendre en charge le flux d’énergie produit par des millions de microcentrales électriques vertes. Les secteurs des transports et de la logistique devront connaître une transformation numérique. La mise en place de transports électriques et à piles à combustible nécessitera des millions de bornes de recharge et des milliers de stations-service vendant de l’hydrogène. Il faudra aussi construire des routes intelligentes, dotées de millions de capteurs, émettant des informations sur les flux de circulation et le mouvement des marchandises.
Des travailleurs semi-qualifiés et qualifiés, des cadres et des travailleurs intellectuels seront employés sur tout le territoire européen pour construire et exploiter les trois internets et l’internet des objets qui constituent les fondements numériques de la troisième révolution industrielle. En Europe, au cours des prochaines décennies, des dizaines de millions de bâtiments résidentiels et des dizaines de millions de bâtiments commerciaux et industriels devront être modernisés pour devenir des nœuds décentralisés de stockage de mégadonnées, des sites de microproduction d’énergie et des stations de recharge pour les véhicules électriques. Cette profonde transformation créera des millions de nouveaux emplois tout en sauvant des millions d’emplois existants dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’ingénierie, de la fourniture d’électricité, des transports et de la logistique, des TIC, de la construction et de l’immobilier, ainsi que dans le commerce de détail et l’agriculture. L’enjeu en Europe sera de permettre à la fois le reclassement de la main-d’œuvre déjà active et l’apprentissage des compétences adéquates par les étudiants qui arrivent sur le marché du travail afin de faciliter la transition vers les nouvelles possibilités d’activité et carrières qui accompagnera le déploiement à grande échelle de l’infrastructure de l’internet des objets.
Le pouvoir au peuple
Afin de faire opérer une transition à leur économie, trois autorités publiques ont, à ce jour, élaboré des feuilles de route pleinement intégrées et des initiatives de déploiement connexes pour la mise en œuvre de la troisième révolution industrielle. La région des Hauts-de-France, la région métropolitaine de Rotterdam-La Haye et le Grand-Duché de Luxembourg sont des régions pionnières qui constituent des laboratoires d’apprentissage quant à la manière de saisir les possibilités et de surmonter les difficultés que suppose le changement de paradigme vers une Europe intelligente.
Les observations, interprétations et conclusions exposées ici sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de la Banque européenne d’investissement.
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