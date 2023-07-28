La Roumanie possède l’une des plus vastes étendues de forêts relativement intactes d’Europe, qui sont considérées comme des zones essentielles pour la préservation de la biodiversité. La foresterie durable joue un rôle crucial pour conserver ces précieux écosystèmes, protéger les espèces menacées d’extinction et assurer la subsistance de la population en milieu rural.

La gestion durable des forêts garantit leur viabilité écologique, sociale et économique sur le long terme. En résumé, il s’agit d’utiliser les ressources forestières de manière responsable et équilibrée, tout en préservant l’intégrité des écosystèmes locaux. Cette approche est axée sur la préservation de la biodiversité, la protection des ressources hydriques, la promotion de la repousse et du renouvellement des forêts, autant de volets qui atténuent l’impact des changements climatiques et renforcent la résilience des écosystèmes. Elle implique également les populations locales et d’autres groupes dans les processus décisionnels et reconnaît leurs droits et leurs préoccupations.

En octobre 2022, la Banque européenne d’investissement a prêté 9,5 millions d’euros au groupe SLB pour qu’il applique les principes de gestion durable des forêts en Roumanie, en promouvant la sylviculture à couvert continu, la régénération naturelle, la préservation de la biodiversité et le respect des normes de certification forestière. Le projet se concentre sur les régions moins développées de Roumanie, en soutenant l’emploi et la croissance économique dans des régions rurales reculées, comme les județe de Suceava, Botoșani, Buzău et Dâmbovița.

Le groupe SLB est une société française de négoce de bois et de gestion forestière fondée en 1991. Le groupe a étendu ses activités à la Roumanie en 2007. Aujourd’hui, il y gère de manière durable plus de 8 000 hectares de forêts.

« Les forêts sont une ressource renouvelable dont nous devons prendre soin », explique Florent Marcel, directeur forestier du groupe SLB en Roumanie. Il ajoute que le projet soutenu par la BEI aide l’entreprise à analyser comment les forêts se développent dans les zones mises en réserve à des fins de conservation sans vidange des bois ; il l’aide aussi à mieux gérer les zones forestières dégradées, comme celles touchées par les dégâts causés par le vent ou les invasions d’organismes nuisibles, en les reboisant avec des essences indigènes et plus résilientes face aux changements climatiques, et en favorisant la régénération naturelle.

Élaboration de lignes directrices sur les meilleures pratiques et renforcement de la résilience des écosystèmes

La pratique de la foresterie durable en Roumanie vise à trouver un équilibre entre la production de bois et la préservation des écosystèmes ; il convient de veiller à ce que les forêts soient gérées selon une méthode qui apporte des avantages économiques tout en maintenant leurs fonctions écologiques et leurs valeurs sociales et d’agrément, notamment la protection contre les crues, la protection contre l’érosion des sols et les glissements de terrain, et les activités de loisirs. Les arbres et leurs systèmes racinaires séquestrent et stockent le carbone. Les produits ligneux récoltés, quant à eux, peuvent stocker du carbone à long terme.

« Dans notre portefeuille forestier, nous avons délimité certaines zones de conservation où l’on ne touchera absolument à rien », poursuit Florent Marcel.