En Italie, les villes sont responsables de la collecte des déchets et de leur vente à des établissements nationaux à des fins de recyclage. Chaque ville édicte ses propres règles de tri. Mais si les déchets comme le papier, le plastique et le verre ne sont pas assez « purs », ils sont refusés, et les villes doivent alors payer pour qu’ils soient traités d’une autre façon. En améliorant le tri, Junker estime que l’application peut faire économiser aux villes environ 34 euros par personne et par année.

« Très souvent, les municipalités nous disent : “Il y a deux ans, le taux de recyclage était de 20 à 30 %, maintenant il est de 60 à 70 %” », explique Paolo. « Nous ne pouvons pas établir de lien direct, mais il est certain que Junker apporte sa pierre à l’édifice en aidant à mieux trier les déchets. »

Un rôle actif dans l’économie circulaire

En moyenne, en Europe, chaque personne produit environ 500 kilogrammes de déchets municipaux par an et le taux de recyclage global est inférieur à 50 %. Dans certains pays, il est même inférieur à 20 %. Pour un recyclage efficace, il faut un tri adéquat.

« La plupart du temps, la responsabilité incombe aux citoyens », précise Paolo. « Mais le problème c’est que, souvent, ils ne disposent pas d’un outil pour apprendre à trier correctement les déchets. Nous pensons que Junker peut les aider, les accompagner dans ce processus et faire d’eux de véritables acteurs de cette transition vers une économie circulaire. »

Un livre blanc sur les bonnes pratiques dans les domaines de l’environnement et de l’énergie, rédigé par des étudiants du Collège d’Europe, indique que l’application Junker pourrait « jouer un rôle stratégique » dans le nouveau plan d’action de l’UE en faveur de l’économie circulaire, « parce qu’elle fait le lien entre nouvelles technologies et participation active des citoyens ».

Cette entreprise italienne a été finaliste de l’édition 2022 du concours de l’innovation sociale, organisé par l’Institut BEI, qui distingue les entreprises qui changent la donne au sein de leur communauté. Selon Paolo, ce concours a donné à Junker une grande visibilité auprès d’un public international. Il ajoute que l’entreprise prévoit de se développer, d’abord en Grèce et en Slovénie.

« Nous espérons également qu’un jour Junker sera utilisé non pas pour trier les déchets, mais pour œuvrer davantage en faveur d’un mode de vie durable », dit-il. « Parce qu’une fois que les gens auront appris à trier correctement leurs déchets, ils pourront l’utiliser pour d’autres aspects de l’économie circulaire. Ce qui signifie que nous aurons atteint notre objectif : éduquer la population en matière de tri des déchets. »