Cessons de critiquer les finances publiques. Elles jouent un rôle fondamental dans l’innovation à l’échelle mondiale. Tel est le message qui ressort d’un entretien accordé à la Banque européenne d’investissement par l’économiste de renommée mondiale Mariana Mazzucato. Ce professeur de l’université de Sussex était en visite à la BEI pour évoquer le thème des investissements publics et présenter son livre, The Entrepreneurial State (L’État entrepreneur), et le rôle des banques publiques.

Selon Marina Mazzucato, les institutions publiques favorisent l’innovation avec des financements à long terme, alors que le secteur privé privilégie les gains relativement rapides. Le professeur a souligné la nécessité, pour la survie de l’UE, d’une stratégie d’investissement axée sur l’innovation, où les fonds publics apportés par la BEI joueront un rôle central.

« L’Europe est tombée malade parce que nous ne croyons plus en l’utilité du secteur public », a expliqué Mariana Mazzucato. « Mais nous devrions justement réinvestir dans ce secteur avant de conclure des accords solides avec des entreprises privées. »

« Le secteur privé est souvent frileux à l’égard du risque. L’innovation a besoin d’une “finance patiente” qui s’engage sur le long terme. »

Le professeur a en outre insisté sur le rôle de chef de file mondial que joue la banque de l’UE sur le marché du financement de l’action pour le climat. La croissance verte offre un immense potentiel pour l’innovation et les États ont un rôle de premier plan à jouer pour favoriser l’essor de l’activité dans ce domaine.