L’obstacle invisible

Une bonne partie du plastique qui pénètre les océans le fait sous la forme de particules d’une taille inférieure à 5 mm. C’est ce qu’on appelle les microplastiques et il n’est pas rare d’en trouver dans des animaux aquatiques qui les ont ingérés. Il est certes nécessaire de mener des recherches plus approfondies sur ce sujet, mais les microplastiques constituent une menace directe pour la vie aquatique et il se pourrait qu’ils nuisent de manière indirecte aux organismes qui consomment des aliments issus du milieu aquatique, dont les humains.

Dans l’Union européenne, une part importante des microplastiques est captée par les systèmes de collecte des eaux pluviales et des eaux usées et transportée vers des stations d’épuration, qui peuvent retenir jusqu’à 99 % des petites particules. Les microplastiques filtrés finissent leur course dans les boues produites par les stations d’épuration et, puisque ces boues sont souvent utilisées pour fertiliser les champs, certains retournent dans l’eau par ruissellement. Ainsi, une part des microplastiques se trouvant dans les boues d’épuration se fraye parfois un chemin vers les cours d’eau, même après l’intervention des stations de traitement des eaux usées.

Certains chercheurs classent les microplastiques en deux catégories : les microplastiques « primaires » et les microplastiques « secondaires ». Certains microplastiques primaires sont ajoutés dans des produits à dessein. C’est notamment le cas des microbilles utilisées dans le dentifrice et la crème solaire. D’autres se créent par l’usure des pneus sur les routes ou le frottement des vêtements pendant leur lavage. Les microplastiques secondaires se forment lorsque le plastique se fragmente dans l’eau, par exemple lorsqu’un filet de pêche en nylon est perdu dans l’océan. Il existe également des déchets plastiques de plus grande dimension, comme les bouteilles. C’est ce qu’on appelle les macroplastiques, qu’il est possible de stopper grâce à une gestion efficace des déchets. Les microplastiques sont un obstacle quasiment invisible, d’où la difficulté. De nombreuses solutions qui permettraient d’empêcher ces minuscules plastiques de terminer dans les cours d’eau sont encore au stade du développement.