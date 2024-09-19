Ces dernières années, la Croatie a davantage subi d’inondations, de sécheresses, de perte de biodiversité et de répercussions des changements climatiques. Résultats : des dommages causés aux infrastructures et des intrusions d’eau salée dans les zones côtières vitales pour l’économie.
Ces tendances devraient s’aggraver, avec à la clé un coût énorme pour la Croatie. Selon une estimation de l’Agence européenne pour l’environnement, les changements climatiques coûtent au pays 2,5 milliards d’euros chaque année.
« Avec l’accélération des changements climatiques, les menaces liées à l’eau deviennent de plus en plus pressantes, ce qui exige que les usagers de l’eau et les opérateurs qui les desservent investissent dans des solutions capables d’atteindre de multiples objectifs », déclare Beatriz Merino, directrice chargée des relations avec les institutions financières en Europe chez The Nature Conservancy, une organisation mondiale de conservation à but non lucratif qui travaille avec le secteur privé, les États, les institutions financières internationales et les acteurs locaux dans plus de 72 pays. « L’adaptation aux changements climatiques est nécessaire dans tous les secteurs, mais surtout dans celui de l’eau. »
Pour aider la Croatie à faire face à cette multiplication des défis liés à l’eau, la Banque européenne d’investissement, le bras financier de l’Union européenne, collabore étroitement depuis octobre 2023 avec l’organisation de la société civile The Nature Conservancy afin de recenser des possibilités d’investissement dans des solutions fondées sur la nature répondant aux défis de l’adaptation et de la sécurité hydrique dans le pays.
« La collaboration entre The Nature Conservancy et la Banque européenne d’investissement a été essentielle pour ouvrir la voie à une exploration plus approfondie des avantages des solutions fondées sur la nature dans les bassins versants croates », déclare Irma Popović Dujmović, directrice du programme pour l’eau douce en Croatie à The Nature Conservancy.
Solutions fondées sur la nature pour les infrastructures et la sécurité hydrique
Si la mise en place d’infrastructures traditionnelles demeure le choix classique dans le secteur de l’eau, il existe un intérêt croissant pour la recherche d’autres solutions qui apportent de multiples avantages aux populations, comme la santé, le bien-être et la création d’emplois, ou encore une résilience accrue des services écosystémiques (tels que l’eau douce) et la protection de la biodiversité.
Les solutions fondées sur la nature et hybrides répondent à ces attentes.
Ces solutions permettent une protection, une gestion durable et une restauration des écosystèmes tout en s’attaquant aux défis qui pèsent sur la société tels que les changements climatiques, le stress hydrique et les catastrophes naturelles. Dans certains cas, la combinaison d’interventions vertes – restauration des forêts et des zones humides – et d’infrastructures « grises » peut améliorer de manière peu coûteuse la prestation de services, tout en renforçant la résilience des écosystèmes et en donnant des moyens d’action aux populations.
En plus de favoriser la sécurité hydrique, les solutions basées sur la nature sont attrayantes pour les investisseurs car elles peuvent simultanément protéger et restaurer la santé et le fonctionnement des écosystèmes naturels et améliorer la gestion des terres exploitées.
Par exemple, la restauration du couvert forestier indigène peut retenir les sédiments terrestres et augmenter l’humidité du sol. La qualité de l’eau s’en trouve ainsi améliorée et les risques d’érosion, d’inondation et d’incendie réduits. Il en résulte également la création d’un habitat pour la faune, de possibilités pour les loisirs et d’une source de produits forestiers pour les habitants des zones rurales, comme les champignons, les plantes sauvages, le miel, etc.
Engaging with local communities
Malgré cette efficacité, les solutions fondées sur la nature sont souvent négligées en raison d’une connaissance insuffisante de leur potentiel, de données et de recherches locales limitées sur leur efficacité et de l’absence d’une politique et d’un cadre foncier favorables.
La Banque européenne d’investissement et The Nature Conservancy ont noué le dialogue avec les principales parties prenantes croates afin de mieux faire comprendre l’apport potentiel des solutions fondées sur la nature à la stratégie d’adaptation aux changements climatiques du pays.
« La collaboration avec notre partenaire de la société civile, The Nature Conservancy, permet à la BEI de mieux faire comprendre et connaître les énormes avantages des solutions fondées sur la nature pour l’adaptation aux changements climatiques, la sécurité hydrique et la biodiversité », déclare Hakan Lucius, chef de la division Durabilité à la Banque européenne d’investissement.
Des entités locales telles que l’organe de gestion de l’eau Hrvatske vode, le ministère de l’environnement et de la transition verte, l’Association des villes, l’Institut pour l’environnement et la protection de la nature et plusieurs organisations non gouvernementales croates collaborent à cette initiative.
« Notre partenariat avec The Nature Conservancy en Croatie marque une étape importante pour faire face à l’accumulation des défis du pays en matière de stress hydrique et de changements climatiques grâce à des solutions fondées sur la nature », déclare Slađana Ćosić, cheffe du bureau du Groupe BEI en Croatie.
Il est essentiel que les institutions locales comprennent les coûts et les avantages de ces solutions et la manière de les mettre en œuvre efficacement. C’est particulièrement vrai dans les régions qui ne connaissent pas bien ces approches. Il est également important que les politiques et réglementations existantes soient adaptées pour faciliter la planification et la mise en place de ces solutions.
Pour l’instant, il a été procédé au recensement des sites spécifiques et des mesures fondées sur la nature appropriées pour résoudre les problèmes locaux de sécurité de l’approvisionnement en eau, ainsi qu’à la présentation de la publication intitulée « Harnessing the power of nature-based solutions concerning water security challenges in Croatia » (Exploiter le potentiel des solutions fondées sur la nature pour répondre aux défis de la sécurité hydrique en Croatie) aux acteurs locaux croates et aux parties prenantes de la Banque européenne d’investissement.
« Au cours de la prochaine phase, nous nous attacherons à faire en sorte que cet intérêt se transforme en actes, en examinant plus en profondeur les études de cas afin d’en tirer des idées qui contribueront à accélérer le déploiement de solutions fondées sur la nature à grande échelle en Croatie », déclare Irma Dujmović.
Banner image @Chip Carron / The Nature Conservancy.