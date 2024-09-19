Ces dernières années, la Croatie a davantage subi d’inondations, de sécheresses, de perte de biodiversité et de répercussions des changements climatiques. Résultats : des dommages causés aux infrastructures et des intrusions d’eau salée dans les zones côtières vitales pour l’économie.

Ces tendances devraient s’aggraver, avec à la clé un coût énorme pour la Croatie. Selon une estimation de l’Agence européenne pour l’environnement, les changements climatiques coûtent au pays 2,5 milliards d’euros chaque année.

« Avec l’accélération des changements climatiques, les menaces liées à l’eau deviennent de plus en plus pressantes, ce qui exige que les usagers de l’eau et les opérateurs qui les desservent investissent dans des solutions capables d’atteindre de multiples objectifs », déclare Beatriz Merino, directrice chargée des relations avec les institutions financières en Europe chez The Nature Conservancy, une organisation mondiale de conservation à but non lucratif qui travaille avec le secteur privé, les États, les institutions financières internationales et les acteurs locaux dans plus de 72 pays. « L’adaptation aux changements climatiques est nécessaire dans tous les secteurs, mais surtout dans celui de l’eau. »

Pour aider la Croatie à faire face à cette multiplication des défis liés à l’eau, la Banque européenne d’investissement, le bras financier de l’Union européenne, collabore étroitement depuis octobre 2023 avec l’organisation de la société civile The Nature Conservancy afin de recenser des possibilités d’investissement dans des solutions fondées sur la nature répondant aux défis de l’adaptation et de la sécurité hydrique dans le pays.

« La collaboration entre The Nature Conservancy et la Banque européenne d’investissement a été essentielle pour ouvrir la voie à une exploration plus approfondie des avantages des solutions fondées sur la nature dans les bassins versants croates », déclare Irma Popović Dujmović, directrice du programme pour l’eau douce en Croatie à The Nature Conservancy.