Un jour de 2020, Arne Nostitz-Rieneck, un réalisateur viennois, faisait ses courses lorsque la personne derrière la caisse du magasin lui a demandé s’il voulait utiliser ses points de fidélité comme moyen de paiement. Il n’avait jamais imaginé que cela était possible, ayant toujours considéré ces points comme inutiles.

À sa grande surprise, ses points ont couvert ses achats à hauteur de plus de 40 euros. Alors qu’il sortait du magasin, un sans-abri lui a demandé quelques pièces. N’ayant jamais d’argent liquide sur lui, Arne a dû lui dire non. Mais il a eu une idée : et s’il avait pu donner à cet homme ces points qui n’avaient aucune valeur pour lui quelques instants auparavant ?

« À partir de là, il est devenu de plus en plus clair qu’il y a beaucoup d’argent caché dans ce système de points », explique Arne.

En effet, selon le rapport 2023 de On Point Loyalty, les trois principaux programmes de fidélité du secteur aérien à l’échelle mondiale représentent au total plus de 70 milliards de dollars.

« Si l’on compare la valeur que représentent tous les points que les gens n’utilisent pas et le nombre de personnes vivant dans la rue, on réalise qu’il suffirait de transférer cette valeur à ces personnes pour résoudre le problème du sans-abrisme. »

Toujours en 2020, la Vienna Business Agency a organisé un concours afin de trouver des idées créatives sur la façon d’améliorer la vie dans la ville. Sur un coup de tête, Arne a soumis son idée de donner la valeur monétaire des points de fidélité aux personnes dans le besoin et il a remporté une subvention pour la concrétiser. Il a ensuite créé SocialCard, une jeune pousse destinée aux sans-abri qui n’ont pas accès à un compte bancaire, à un téléphone intelligent ou à la société de paiement numérique.

En 2023, SocialCard a été finaliste du concours de l’innovation sociale de l’Institut BEI, qui distingue des entreprises ayant un impact social, écologique ou environnemental positif.