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CONTRADICTIONS J’étais fasciné, les yeux rivés sur le paysage que je venais d’entrevoir à travers une vieille fenêtre. C’était comme un tableau de Bruegel, surplombant, du haut de la colline, les environs de Shtupel, au Kosovo. Une géométrie floue esquissait une ligne de crête à l’horizon et, plus bas, quelques maisons couvertes de neige, dont les parties en bois se détachaient sur un fond blanc immaculé. Le seul mouvement était celui des volutes de fumée gris clair entre les toits et le ciel. « Comprenez-vous pourquoi ? – Comment ? » demandais-je à mon traducteur, en renonçant à ma rêverie, le nez plongé dans ma petite tasse de café brûlant pour éviter le regard pénétrant d’Adela, une femme rom née au Kosovo. « Comprenez-vous pourquoi je ne partirai jamais d’ici, même si toute ma famille a été persécutée à la fois par les Serbes et par les Albanais, qui, les uns comme les autres, nous ont toujours traités comme des traîtres à la solde de l’autre camp ? » Pendant que Nikolino, mon traducteur, parlait, j’ai dû lever les yeux vers Adela. Elle tenait fermement dans ses bras le dernier-né de la maison. Toujours en mouvement, ses grands yeux ne perdaient jamais de vue les autres enfants. Ils étaient noirs comme les obsidiennes que j’avais vues enfant, en vacances avec ma famille à Salina, dans les îles Éoliennes, en Sicile. Au prix d’un énorme effort, comme un gardien de but à terre qui se relève d’un bond pour arrêter un second tir après avoir repoussé le premier, j’ai saisi la balle à la volée pour expliquer quand et comment, grâce aux dons collectés par la section italienne de Caritas, son toit serait reconstruit pour leur permettre, à elle et sa famille, de continuer à vivre là. De rester dans ce coin de paradis. Plus tard, Adela a retourné ma tasse de café pendant quelques minutes. Avant que je m’en aille, elle a lu dans le marc au fond de ma tasse et, dans un grand sourire, elle a dit à Nikolino qu’un avenir radieux m’attendait. J’ai souri à mon tour.

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Comprenez-vous pourquoi je ne partirai jamais d’ici, même si toute ma famille a été persécutée ?

Un autre souvenir vivace que je garde de ma première visite dans les Balkans occidentaux1 en 1999 est le froid de l’hiver, et cette odeur étrange qui flottait dans l’air raréfié. J’ai grandi dans une banlieue milanaise de construction récente, déjà pourvue d’un réseau de distribution du gaz. Enfant, je n’avais donc jamais connu l’odeur des hivers chauffés au charbon ou au fioul. Ce jour-là, je devais me rendre à Pristina pour négocier un achat important de bois d’œuvre. J’ai quitté ma maison à Klina très tôt le matin et je me rappelle que le thermomètre affichait au dehors moins 28 degrés. Dans ce froid, le bleu du ciel de cette journée ensoleillée contrastait avec la blancheur aveuglante de la neige sur les collines. Peu de temps après avoir passé le poste de contrôle russe, alors que j’approchais de Pristina, le ciel est soudain devenu d’un bleu plus clair avec quelques nuances de gris émergeant d’une source proche, sur ma gauche. L’une des plus grandes centrales électriques alimentées au lignite de toute la région tournait à plein régime. Elle est encore exploitée aujourd’hui, avec une capacité de production de plus de 1 300 MW. En traversant Pristina, je me souviens encore de l’odeur âcre de cette centrale électrique en activité. C’est là que j’ai fait, pour la première fois, l’expérience concrète de certaines contradictions qui caractérisent les Balkans occidentaux. D’un côté, l’air pollué par le charbon, comme dans plusieurs grandes villes de la région et, de l’autre, la nature alentour : intacte, belle et sauvage. D’un côté, l’unité plurielle récente et, de l’autre, l’exacerbation du nationalisme. D’un côté, les progrès de l’architecture moderne et des centres culturels à la croisée des chemins entre la Mitteleuropa et l’Orient et, de l’autre, le déclin provoqué par des conflits sans précédents et inhumains ou par des investissements négligés. D’un côté, des entrepreneurs dynamiques, ambitieux et optimistes et, de l’autre, des citoyens désenchantés qui parlent pendant des heures de la corruption et d’un passé tragique autour de cafés dans des bars enfumés. Je me souviens du sentiment bizarre qui m’étreignait, en pensant au nouveau millénaire si proche.

Plus de 20 années ont passé et les citoyens des Balkans occidentaux ont franchi de nombreuses étapes en s’efforçant de surmonter le désastre laissé par les conflits de la fin des années 90.

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Plus de 20 années ont passé et les citoyens des Balkans occidentaux ont franchi de nombreuses étapes en s’efforçant de surmonter le désastre laissé par les conflits de la fin des années 90. Les citoyens et les institutions de la région ont confirmé à plusieurs reprises leur ambition de faire partie de l’Union européenne et ont consenti des efforts importants pour transformer ce rêve en réalité. Il reste beaucoup à faire, mais l’objectif en vaut la peine : rattraper le niveau de vie de Milan, Lyon ou Stuttgart et éviter d’avoir à s’expatrier pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle ou trouver une meilleure école pour les enfants.

Shutterstock Les accomplissements de la BEI dans les Balkans occidentaux se sont multipliés au cours des 20 dernières années et je suis fier d’y avoir contribué. Depuis 2000, la Banque a déboursé près de 11 milliards d’euros pour financer la construction d’infrastructures de transport qui relient les populations et les régions. Le financement à l’appui des corridors paneuropéens qui traversent les Balkans occidentaux – le corridor X et le corridor Vc – en offre un bon exemple. Le corridor X, concernant lequel 750 millions d’euros ont été octroyés pour la seule région des Balkans, commence à Salzbourg et se termine à Thessalonique, en Grèce. Il couvre 2 300 km de routes et plus de 2 500 km de voies ferrées, reliant 12 aéroports et quatre ports maritimes et fluviaux. Le corridor Vc (route européenne E73, 702 km), concernant lequel un financement d’un milliard d’euros a été engagé à ce jour, relie la Hongrie à la Croatie et à la Bosnie-Herzégovine et comprend également le pont de Svilaj récemment construit sur la rivière Save, à la frontière bosno-croate. Les ouvrages de ce type rapprochent encore plus les Balkans occidentaux de l’Europe. Ensuite, il y a l’appui que nous apportons aux investissements étrangers, comme le prêt de 500 millions d’euros pour les chaînes de production de la Fiat 500 à l’usine de Kragujevac, en Serbie. Nous soutenons également les banques locales, en les aidant à accorder des prêts aux petites entreprises de la région. Nous contribuons au réaménagement des zones urbaines, par exemple dans le cadre du projet portant sur le bassin de la rivière Lana à Tirana, qui a bénéficié de 8 millions d’euros pour réorganiser les rues et autres infrastructures urbaines, et a ainsi réhabilité et dynamisé les quartiers voisins, et remis en état le système de drainage afin d’améliorer la qualité de vie et de prévenir les inondations.

Depuis 2000, la Banque a déboursé près de 11 milliards d’euros pour financer la construction d’infrastructures de transport qui relient les populations et les régions. Le financement à l’appui des corridors paneuropéens qui traversent les Balkans occidentaux – le corridor X et le corridor Vc – en offre un bon exemple.

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L’ACTIVITÉ DE LA BEI DANS LES BALKANS OCCIDENTAUX En 2018, la BEI a octroyé un prêt de 100 millions d’euros destiné à assurer la navigabilité du Danube et de la Save en Serbie. Chargée de sens, cette opération a contribué à la construction d’une Europe forte et solidaire. Comme l’a écrit l’universitaire et écrivain triestin Claudio Magris dans son livre Danube en 1986, ce fleuve est au centre de la Mitteleuropa germano-magyaro-slavo-judéo-romane qui, ensemble, a contribué à la défaite du Troisième Reich. Longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le financement de ce projet allait permettre le retrait d’un certain nombre d’épaves de navires nazis coulés en 1944, lors de la contre-offensive de l’Armée rouge soviétique le long du Danube. Surtout, la modernisation des infrastructures fluviales contribuera à relier plus étroitement l’Europe à la Serbie en permettant l’acheminement de marchandises de manière plus efficace et plus écologique que le transport routier par des poids lourds. Toutefois, le fossé entre l’Union européenne et les Balkans occidentaux est encore trop vaste. Le PIB moyen par habitant de la région est souvent inférieur à un tiers de celui de l’Allemagne. Des études économiques indiquent qu’au taux de croissance économique actuel, tant en Europe que dans les Balkans occidentaux, il faudra au moins deux générations pour parvenir à une convergence complète. La pollution de l’air dans des villes comme Pristina au Kosovo, Skopje, Tetovo ou Bitola en Macédoine du Nord et Zenica, Tuzla ou Sarajevo en Bosnie-Herzégovine est encore souvent trois fois plus élevée que dans les villes les plus polluées d’Europe. Les indices de développement des infrastructures comme la densité ferroviaire, la capacité de production d’électricité installée et la couverture du haut débit sont en moyenne inférieurs de moitié à ceux de l’Europe. Sur le plan des réglementations et de leur application, l’État de droit (marchés publics, autonomie de l’administration publique, indépendance et efficacité du système judiciaire, lutte contre la corruption, etc.) reste, en fin de compte, difficile à faire respecter par rapport aux normes européennes.