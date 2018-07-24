La santé est une richesse

L’amélioration des soins chirurgicaux renforcera le système de soins de santé primaires et représente l’un des moyens pratiques d’assurer une couverture sanitaire universelle dans un pays. Cependant, il est impossible d’offrir des soins chirurgicaux sûrs sans améliorations complémentaires des services de laboratoire clinique et d’imagerie médicale, des transfusions sanguines et de l’orientation médicale. Le développement des capacités chirurgicales nécessitera également des améliorations en matière de financement de la santé, une disponibilité accrue des médicaments essentiels, un meilleur système de gestion des informations de santé – y compris sur le plan chirurgical – et une meilleure gouvernance des systèmes de santé.

Après l’épidémie de maladie à virus Ebola survenue en Afrique de l’Ouest en 2014, il est apparu que la « faiblesse des systèmes de santé » avait joué un rôle clé dans la propagation du virus et les difficultés à le juguler.

Une meilleure prise en charge chirurgicale des invalidités permettra, par exemple, d’améliorer l’activité physique et le rendement économique de nombreuses personnes frappées d’incapacité de travail à cause d’une hernie ou à de fractures mal consolidées. Elle contribuera également à relever le taux de fréquentation scolaire des enfants qui souffrent de telles invalidités et doivent parcourir de longues distances pour se rendre en classe ; ces jeunes pourront ainsi bénéficier d’un meilleur départ dans la vie. Dans les pays en développement, la prise en charge des anomalies congénitales telles que les fentes labiales ou palatines, que seule une intervention chirurgicale peut traiter, permet de remédier au problème de nutrition des enfants concernés. Par ailleurs, une diminution des incapacités physiques contribuerait à réduire la discrimination à l’égard des personnes atteintes, y compris les femmes souffrant d’accouchements de longue durée. La chirurgie rend la vue aux personnes âgées grâce à l’ablation chirurgicale de la cataracte, leur apportant ainsi de l’espoir et plus d’indépendance. L’amélioration des soins chirurgicaux confère aux individus, aux familles et aux collectivités une meilleure autonomie sociale et économique.

Les saignements sont la principale cause connue de décès des parturientes et des nouveau-nés lors d’accouchements difficiles. Ils sont aussi la première cause de décès à la suite d’accidents du travail ou de la route, de blessures de guerre ou de lésions résultant de catastrophes naturelles. La chirurgie reste le seul recours : elle constitue l’intervention primordiale pour sauver des vies dans des situations d’hémorragies pouvant être fatales. Beaucoup de pays en développement ont investi massivement dans d’autres interventions en matière de santé maternelle et infantile, mais pas dans l’amélioration des soins chirurgicaux au niveau local. De ce fait, ils peinent à faire baisser les taux de mortalité maternelle et infantile.

Ayant constaté que de nombreux décès résultaient de cette lacune et de ce problème de santé publique, la République de Zambie, par l’intermédiaire de son ministère de la santé, a décidé de faire du renforcement de sa capacité en soins chirurgicaux locaux l’une de ses mesures-clés d’intervention dès 2010. Dans cette optique, le ministère a institué la direction des services de santé mobiles et d’urgence, et j’ai été chargé, en ma qualité de directeur adjoint, de mettre sur pied les services de santé d’urgence du pays. Cette fonction d'encadrement au ministère de la santé et mon expérience de chirurgien se sont révélées utiles lorsqu’il m’a fallu mener les négociations qui ont conduit à l’adoption d’une résolution de l’Organisation mondiale de la santé préconisant le développement des soins chirurgicaux.