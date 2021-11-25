Quand Catherine Schreiber cherche à expliquer en quoi l’appareil médical « ADVOS multi » est révolutionnaire, elle demande à ceux qui l’écoutent s’ils se souviennent du lancement du premier iPhone en 2007. « N’était-ce pas magique ? Et savez-vous pourquoi ? Parce que c’était le premier téléphone qui regroupait, dans un seul appareil, tous les dispositifs que nous utilisons séparément », précise-t-elle.

L’ADVOS multi, lui, est en plus destiné à sauver des vies. Toute personne ayant déjà pénétré dans une unité de soins intensifs n’ignore rien de l’ensemble terriblement complexe de machines, d’écrans émettant des alarmes, de tuyaux et de fils enchevêtrés que l’on utilise pour maintenir en vie un patient gravement malade. ADVOS combine trois de ces machines en une seule, ce qui simplifie considérablement le programme de traitement.

ADVOS, dont l’utilisation a été approuvée en Europe, soutient le fonctionnement du foie, des poumons et des reins – les principaux organes qui assurent la détoxification. En temps normal, un patient en soins intensifs aurait besoin de machines séparées pour chacun de ces organes, ainsi que d’appareils supplémentaires pour préserver l’équilibre acide-base et détoxifier le sang.

« En soins intensifs, la principale cause de décès est l’insuffisance polyviscérale », explique Catherine Schreiber, tout en ajoutant que cette dernière engendre 60 % des décès dans ces services. Selon les études cliniques, l’appareil ADVOS a été en mesure d’améliorer le taux de survie de patients gravement malades qui avaient normalement une chance de survie de 20 %, en la faisant grimper à 50 %. Une autre étude a montré que l’appareil ADVOS bénéficiait aux patients atteints de COVID-19 grâce à sa capacité d’éliminer le dioxyde de carbone du sang.