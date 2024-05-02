Les clients des chemins de fer veulent prendre des trains électriques afin de réduire leur propre empreinte carbone. C’est pourquoi ils veulent savoir que leur compagnie ferroviaire se dirige vers une exploitation durable et écologique. C’est ce qui pousse Danske Statsbaner (DSB) à remplacer son matériel roulant diesel et diesel-électrique.

Il s’agit d’une avancée importante, étant donné que la loi sur le climat du pays fixe à 2030 la date butoir pour réduire les émissions de carbone du Danemark à 70 % des niveaux de 1990 et à 2050 celle pour parvenir à une neutralité carbone totale. Les nouveaux trains, qui permettront de réduire les émissions de CO 2 d’environ 17 000 tonnes par an, devraient aider à convaincre des automobilistes de passer au chemin de fer. Ceux-ci viendront ainsi s’ajouter aux 195 millions de voyages effectués chaque année par les clients de DSB. Ils inciteront également les entreprises à utiliser des trains électriques – plutôt que des camions diesel – pour transporter leurs marchandises. Elles pourront ainsi réduire leur empreinte carbone et s’intégrer dans un réseau européen de plus en plus électrifié.

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’UE, s’est engagée à prêter jusqu’à 600 millions d’euros pour financer le programme d’électrification de DSB. Ce n’est là qu’un des nombreux investissements soutenus au Danemark par le bras financier de l’Union européenne. L’année dernière, nous avons investi 1,43 milliard d’euros dans le pays.

L’Union européenne tient concrètement ses engagements. C’est pour cela que vous devriez voter aux élections du Parlement européen du 9 juin. Pour plus d’informations, consultez together.eu.