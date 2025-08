Jeg fik et job: I Danmark "investerede EU i min fremtid"

La société Terma recherchait un spécialiste des technologies radar en vue d’améliorer sa collaboration avec les universités. À l’époque, Brian Tollins travaillait dans une entreprise d’Édimbourg spécialisée dans la défense radar. Puis la société danoise Terma lui a proposé un emploi, sans toutefois l’embaucher immédiatement, en lui expliquant que cette création de poste était subordonnée à l’octroi d’un « financement de l’UE ».

Heureusement, ce financement a été accordé et, en septembre 2017, Brian a intégré le groupe de recherche et d’innovation Terma, en tant que spécialiste chargé des radars fixes et de l’amélioration globale des radars à des fins de surveillance, de contrôle de la circulation aérienne et de détection de drones. Terma, la plus grande entreprise danoise spécialisée dans les radars, intervient dans plusieurs domaines, tels que la défense, l’aérospatiale et la sécurité.

Ce nouveau poste s’inscrivait parfaitement dans la vie professionnelle et personnelle de Brian. « L’UE a investi dans mon avenir », déclare Brian, qui a désormais rejoint sa compagne au Danemark. « Lisbeth et moi avons enfin pu commencer à partager notre vie. »

La Banque européenne d’investissement a octroyé un prêt de 28 millions d’EUR à Terma afin qu’elle développe des produits pour les satellites, le contrôle de la circulation aérienne ainsi que des systèmes de protection en vol pour les avions acheminant de l’aide humanitaire vers les théâtres d’hostilités. Cet investissement a contribué à créer le poste de Brian, essentiel pour l’activité de l’entreprise liée aux radars. Sans l’investissement de la Banque, la société n’aurait pas pu s’offrir les services d’un collaborateur qualifié ayant dix ans d’expérience dans les radars.

Des technologies radar innovantes au Danemark

Ne pas disposer de personnel qualifié peut nuire à la compétitivité d’une entreprise. Grâce à l’identification des technologies radar et à leur développement, Terma peut mieux servir ses clients et élargir sa gamme dans les domaines du contrôle de la circulation aérienne, de la surveillance maritime, de la protection des infrastructures essentielles et de la détection des drones.

Le travail de Brian n’est que l’un des millions d’emplois créés en Europe grâce au soutien de la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE. D’ici à 2021, les investissements signés par le Groupe BEI au cours de la seule année 2017 devraient avoir entraîné un accroissement du PIB de l’UE de 1,1 % et la création de 1,2 million d’emplois. Même en 2036, on constatera encore une augmentation de 0,7 % du PIB de l’UE du fait des investissements effectués par la BEI en 2017, ainsi que 650 000 emplois supplémentaires. Des emplois comme celui de Brian.