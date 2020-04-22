Le coronavirus a-t-il complètement changé la donne pour le secteur numérique ?

Sans aucun doute, la crise du coronavirus aura un impact considérable sur le marché des technologies de l’information et de la communication (TIC). Alors que les usines de production ferment et que les réservations d’hôtel sont au plus bas, les projets informatiques qui ne sont pas absolument nécessaires sont de toute évidence arrêtés ou du moins mis entre parenthèses. De nombreuses acquisitions de nouveaux équipements informatiques seront probablement reportées par ces entreprises.

Parallèlement, il est toutefois clairement apparu que les infrastructures et les solutions numériques sont importantes pour nous permettre de faire face à cette situation. Vous avez mentionné le fait que nous travaillons à la maison. Nous enregistrons également cet entretien depuis nos foyers respectifs. Les fournisseurs dont les activités sont liées à l’environnement de travail numérique enregistrent une forte demande depuis le début de la pandémie. Le nombre croissant de personnes travaillant à domicile a par exemple fait grimper la demande de solutions et d’équipements. Cela est vrai non seulement pour l’achat d’ordinateurs portables et des licences logicielles associées, mais aussi pour l’installation des infrastructures nécessaires, dont des solutions d’accès [au réseau privé virtuel] et de sécurité.

Nous pouvons aussi souligner que la demande de tous les outils collaboratifs dématérialisés connaît une croissance exponentielle, les entreprises ayant besoin que leurs nombreux utilisateurs y accèdent rapidement.

Comment les entreprises gèrent-elles cette augmentation de la demande ? Doivent-elles installer des serveurs supplémentaires pour augmenter leurs capacités d’informatique en nuage ?

La plupart des entreprises n’étaient pas prêtes à voir la totalité de leurs effectifs en télétravail en même temps. En règle générale, les entreprises et les organismes publics paramètrent leur réseau pour pouvoir supporter 20 à 30 % des effectifs en télétravail. Ils doivent donc clairement augmenter la bande passante de leur connexion internet. Très souvent, si une partie des effectifs travaille sur des ordinateurs de bureau, ils doivent aussi les équiper d’ordinateurs portables. Et bien évidemment, tous ces ordinateurs portables doivent également être équipés de toutes les licences logicielles nécessaires, notamment pour les solutions de sécurité. Vient s’y ajouter la question du réseau privé virtuel, l’accès que nous utilisons pour nous connecter aux serveurs, dont les capacités doivent aussi être renforcées. C’est la réponse immédiate pour laquelle il faut investir massivement.

Les entreprises ont donc effectué des investissements qui survivront à la crise. Est-ce que vous pensez que les entreprises et les particuliers continueront à employer ces nouveaux modes de fonctionnement une fois la pandémie terminée ?

Très clairement, le monde ne redeviendra jamais comme avant, même dans le secteur numérique. Nous comprenons mieux maintenant que les infrastructures et les services numériques sont des facteurs de résilience face aux pandémies, mais aussi face à une récession économique ou à une cyberattaque. Il y aura donc une tendance marquée en faveur de meilleurs équipements, à l’heure actuelle et à l’avenir.

Nous adoptons de nombreux services qui resteront certainement en place pendant un moment. Certaines entreprises hésitaient par exemple à autoriser leurs équipes à télétravailler, alors même qu’il a été reconnu que ce mode de travail procurait de grands bienfaits pour le climat. Armées des bons outils, les équipes montrent désormais qu’il est possible de travailler efficacement partout.

De la même façon, les bienfaits financiers, économiques et sociaux de la téléconsultation avaient été démontrés depuis longtemps, mais de nombreux pays ne permettaient toujours pas son remboursement. À peine quelques jours après l’arrivée du coronavirus, ces bienfaits ont soudainement été compris et la téléconsultation est devenue admissible à un remboursement dans de nombreux pays. Je doute que l’on fasse marche arrière une fois la pandémie terminée. Notre rapport aux solutions informatiques est vraiment en train de changer : nous les considérons désormais comme un outil de résilience.

En même temps, les personnes – clients et utilisateurs – qui pouvaient rechigner à essayer de nouveaux modes de vie n’ont pas eu le choix. Pensez-vous qu’au fond elles puissent apprécier certaines de ces solutions numériques ? Pensez-vous qu’elles en tirent une expérience positive ?

À vrai dire, nous travaillons actuellement dans des conditions très difficiles. En effet, les enfants sont à la maison, il n’est pas toujours facile de s’approvisionner et toutes les interactions humaines sont limitées. Nous traversons donc le pire des scénarios. Mais nous montrons qu’il est possible de rester opérationnel en ayant davantage recours au numérique.

Nous prenons de nouvelles habitudes, c’est évident. Certaines personnes étaient très hostiles aux réunions par téléphone ou en visioconférence. Elles pourraient y avoir davantage recours, même une fois de retour au bureau. Elles comprennent que c’est une façon de travailler qui porte ses fruits. Ce sera donc une grande avancée vers une économie plus tournée vers le numérique.