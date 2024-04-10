Il est urgent d’investir dans l’adaptation afin de faire face au réchauffement planétaire, de protéger les populations vulnérables et de préserver notre avenir.
S’il fallait rappeler l’urgence de l’action climatique, l’année 2023 s’en est chargée. Elle a été la plus chaude jamais enregistrée.
Les projections scientifiques indiquent que les températures mondiales continueront d’augmenter tout au long du siècle. En outre, même les scénarios les plus optimistes prédisent que les événements météorologiques extrêmes gagneront en fréquence. Pour faire face à cette menace, nous devons accélérer l’adaptation aux effets des changements climatiques.
Un rapport récent de l’Agence européenne pour l’environnement sur les risques climatiques a révélé que l’Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement et que nos politiques et nos mesures d’adaptation ne sont pas à la hauteur des risques croissants. Les épisodes de chaleur extrême, de sécheresse, d’incendies de forêt et d’inondations vont gagner en fréquence et dégrader les conditions de vie dans toute l’Europe.
Le coût de l’inaction ne pèsera pas que sur l’économie. Les populations et écosystèmes en pâtiront également. Cela signifie aussi des risques accrus pour les écosystèmes marins et côtiers, la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau, la production d’énergie, la santé et la stabilité financière.
Les changements climatiques produiront un effet domino qui se propagera à tous les pans de la société. L’accroissement de la fréquence et de l’intensité des catastrophes climatiques ira de pair avec une hausse des coûts de reconstruction. Agir davantage aujourd’hui permettra non seulement d’économiser de l’argent, mais aussi d’améliorer l’état de préparation et la résilience de nos sociétés, de protéger les systèmes et les populations vulnérables et de sauvegarder les infrastructures essentielles.
Investissements records en faveur de l’adaptation aux changements climatiques
Pour renforcer la résilience de l’Europe face aux changements climatiques, la Commission européenne a publié en mars une communication exposant les moyens de protéger les personnes et la prospérité contre les risques climatiques. La communication plaide en faveur d’un renforcement de l’investissement privé pour parer les risques et renforcer la résilience face aux principaux problèmes. La Banque européenne d’investissement travaille en étroite collaboration avec la Commission, ainsi qu’avec les pays, les villes et le secteur privé, pour financer plus de projets d’adaptation. La Banque participera à un groupe de réflexion mis en place par la Commission en vue d’étudier les moyens d’accroître le financement de la résilience face aux changements climatiques. L’année dernière, nous avons consacré un record de 2,7 milliards d’euros à des projets d’adaptation dans le monde entier, notamment pour construire de meilleures routes, prévenir les inondations, protéger les réseaux électriques, élaborer de nouveaux plans en cas de catastrophe et renforcer les services de santé. Et nous en ferons encore davantage cette année et dans les années à venir.
C’est pourquoi la Banque européenne d’investissement organise ses premières Journées de l’adaptation. Pour attirer davantage l’attention sur cette question urgente, nous avons invité des spécialistes issus de la Commission européenne, de l’administration de villes, du secteur financier, d’opérateurs ferroviaires, du domaine social et de la communauté scientifique. Notre objectif est de nouer des partenariats pour lever les obstacles à l’investissement, des partenariats ayant pour effet de multiplier les financements destinés à des projets qui rendront nos sociétés et nos économies plus fortes.
Lorsque nous nous réunirons à Luxembourg les 24 et 25 avril, j’espère entendre des discussions riches, honnêtes et ouvertes sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés, de l’identification des vulnérabilités et des risques climatiques à la mise en œuvre d’idées innovantes pour surmonter les risques économiques et sociaux que nous combattons actuellement. Les Journées de l’adaptation sont conçues pour être très pratiques : il s’agira de partager des connaissances spécialisées sur les données scientifiques, les politiques et les outils financiers les plus récents.
Préparation au réchauffement climatique
La préparation sera le mot clé de cet événement organisé sur deux jours. En anticipant les effets des changements climatiques et en investissant dans des mesures visant à les atténuer, nous pourrons sauver des vies aujourd’hui et protéger les générations de demain.
Nous devons également mettre davantage l’accent sur le lien entre l’adaptation aux changements climatiques et la justice sociale. Les populations vulnérables, qui, souvent, sont les moins responsables des changements climatiques, sont celles qui en souffriront le plus. Nous ne devons jamais oublier la nécessité d’une « transition juste » des combustibles fossiles aux technologies à faibles émissions de carbone.
Les Journées de l’adaptation de la BEI enverront un message clair : la Banque européenne d’investissement est prête à écouter toutes les parties prenantes et à nouer davantage de partenariats avec des clients des secteurs public et privé afin de soutenir davantage de projets. Notre panoplie de services consultatifs et financiers fournit une aide sur mesure pour la préparation de ces projets et offre des financements permettant de transformer des idées novatrices en réussites concrètes.
Nous avons hâte d’apprendre des participantes et participants à ces Journées. Il n’y a pas de temps à perdre.