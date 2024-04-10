S’il fallait rappeler l’urgence de l’action climatique, l’année 2023 s’en est chargée. Elle a été la plus chaude jamais enregistrée.

Les projections scientifiques indiquent que les températures mondiales continueront d’augmenter tout au long du siècle. En outre, même les scénarios les plus optimistes prédisent que les événements météorologiques extrêmes gagneront en fréquence. Pour faire face à cette menace, nous devons accélérer l’adaptation aux effets des changements climatiques.

Un rapport récent de l’Agence européenne pour l’environnement sur les risques climatiques a révélé que l’Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement et que nos politiques et nos mesures d’adaptation ne sont pas à la hauteur des risques croissants. Les épisodes de chaleur extrême, de sécheresse, d’incendies de forêt et d’inondations vont gagner en fréquence et dégrader les conditions de vie dans toute l’Europe.

Le coût de l’inaction ne pèsera pas que sur l’économie. Les populations et écosystèmes en pâtiront également. Cela signifie aussi des risques accrus pour les écosystèmes marins et côtiers, la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau, la production d’énergie, la santé et la stabilité financière.

Les changements climatiques produiront un effet domino qui se propagera à tous les pans de la société. L’accroissement de la fréquence et de l’intensité des catastrophes climatiques ira de pair avec une hausse des coûts de reconstruction. Agir davantage aujourd’hui permettra non seulement d’économiser de l’argent, mais aussi d’améliorer l’état de préparation et la résilience de nos sociétés, de protéger les systèmes et les populations vulnérables et de sauvegarder les infrastructures essentielles.

Investissements records en faveur de l’adaptation aux changements climatiques

Pour renforcer la résilience de l’Europe face aux changements climatiques, la Commission européenne a publié en mars une communication exposant les moyens de protéger les personnes et la prospérité contre les risques climatiques. La communication plaide en faveur d’un renforcement de l’investissement privé pour parer les risques et renforcer la résilience face aux principaux problèmes. La Banque européenne d’investissement travaille en étroite collaboration avec la Commission, ainsi qu’avec les pays, les villes et le secteur privé, pour financer plus de projets d’adaptation. La Banque participera à un groupe de réflexion mis en place par la Commission en vue d’étudier les moyens d’accroître le financement de la résilience face aux changements climatiques. L’année dernière, nous avons consacré un record de 2,7 milliards d’euros à des projets d’adaptation dans le monde entier, notamment pour construire de meilleures routes, prévenir les inondations, protéger les réseaux électriques, élaborer de nouveaux plans en cas de catastrophe et renforcer les services de santé. Et nous en ferons encore davantage cette année et dans les années à venir.