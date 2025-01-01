Demander un document

Comment demander l’accès aux documents et informations de la BEI ?

Des liens directs sont fournis pour les documents déjà publiés dans le registre public.

Vous pouvez soumettre une demande d’accès aux informations et documents que détient la BEI en nous contactant et en précisant l’information et (ou) le document que vous souhaitez recevoir. Les demandes seront traitées conformément aux dispositions de la politique de transparence de la BEI.

Toutes les données à caractère personnel transmises à la BEI lors d’une demande d’accès à des documents sont traitées dans le respect rigoureux du règlement (UE) 2018/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.