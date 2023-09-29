Description

La BEI collabore avec des donateurs pour créer des fonds fiduciaires et apporter un soutien approfondi à des projets générateurs d’impact dans le monde entier, au moyen d’une assistance technique, de subventions et de garanties de prêts. Cette publication présente une vue d’ensemble actualisée de notre gamme de fonds fiduciaires et décrit la collaboration que nous entretenons avec nos partenaires pour leur permettre d’aller plus loin dans leurs projets.