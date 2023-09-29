Accédez à la dernière édition de cette publication.
Description
La BEI collabore avec des donateurs pour créer des fonds fiduciaires et apporter un soutien approfondi à des projets générateurs d’impact dans le monde entier, au moyen d’une assistance technique, de subventions et de garanties de prêts. Cette publication présente une vue d’ensemble actualisée de notre gamme de fonds fiduciaires et décrit la collaboration que nous entretenons avec nos partenaires pour leur permettre d’aller plus loin dans leurs projets.
- Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO)
- Fonds fiduciaire de la Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et de partenariat (FEMIP)
- Fonds pour l’initiative Résilience économique (Fonds IRE)
- Fonds fiduciaire pour l’Afrique, les Caraïbes et le Pacifique (Fonds fiduciaire ACP)
- Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures
- Fonds Initiative internationale pour le climat (Fonds Internationale Klimaschutzinitiative – IKI)
- Plateforme du financement climatique Luxembourg-BEI (PFCL)
- City Climate Finance Gap Fund
- Fonds pour l’inclusion financière
- Fonds pour l’hydrogène vert
- Fonds pour le secteur de l’eau