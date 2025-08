La Zambie et la BEI

La BEI intervient en Zambie depuis 1978.

Nous y proposons un large éventail de produits et y soutenons de nombreux secteurs. Depuis 2010, nos opérations dans le pays ont considérablement augmenté au bénéfice des secteurs public et privé.

La BEI met des lignes de crédit à disposition de banques pour financer de petites et moyennes entreprises, et prête à des institutions financières pour soutenir les microentreprises. Elle contribue également au financement de projets d’infrastructures publiques dans les secteurs des transports, de l’eau et de l’assainissement et de l’énergie (dont le transport et la distribution d’hydroélectricité).

Ces projets illustrent la coopération étroite et la relation de longue date que nous entretenons avec les autorités zambiennes, les acteurs locaux et l’Union européenne.

Par l’intermédiaire de Zambia Agriculture Value Chain Facility, une initiative conjointe de la BEI et de la Commission européenne, nous améliorons l’accès à des financements appropriés dans le pays, principalement pour les petites et moyennes entreprises (PME) qui interviennent dans les chaînes de valeur de l’agriculture et de l’aquaculture.

Nos investissements dans les infrastructures publiques et les transports ont aidé à améliorer les liaisons dans le pays. Le projet Great East Road, signé en 2011, a permis de remettre en état un tronçon d’environ 360 km de la grande route de l’Est qui relie le centre de la Zambie et sa province orientale, ainsi que le corridor de Nacala. Ce projet a pour objectif de réduire les frais d’exploitation des véhicules et la durée des trajets, ainsi que le risque d’accidents de la route.

Nous appuyons des projets qui améliorent l’accès à l’eau et contribuent à une meilleure situation sanitaire. Le projet Zambia Water and Sanitation, signé en 2013, améliore l’accès des populations à l’eau et l’assainissement, y compris dans les zones périurbaines et les quartiers à faibles revenus.

Pour soutenir l’énergie solaire sur le continent africain, la BEI concourt au financement de la centrale solaire photovoltaïque de Ngonye en Zambie. Ce projet a pour promoteur la société énergétique Enel et bénéficiera aussi de prêts de la Société financière internationale (IFC, Groupe de la Banque mondiale) et du Programme canadien sur les changements climatiques de l’IFC.



Des opérations dans le secteur des énergies renouvelables (hydroélectrique, solaire, éolien), des interconnexions électriques, des déchets solides et de l’eau (assainissement, déchets des établissements de santé) sont prévues.