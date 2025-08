L’Arménie et la BEI

Nous améliorons la connectivité et la sécurité routière. Pour ce faire, nous finançons la réhabilitation du métro d’Erevan et la construction de routes plus sûres et plus durables pour la liaison transfrontalière avec la Géorgie. Notre soutien au corridor routier Nord-Sud – y compris la construction du tronçon Sisian-Kajaran – renforce la connectivité entre l’Union européenne, le Moyen-Orient et l’Asie.

Les investissements de la BEI dans les transports assurent un accès plus facile aux passagers et des connexions plus rapides aux entreprises.