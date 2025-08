PLAN RAIL REGION BRETAGNE

Le matériel roulant modernisé et les infrastructures associées devraient améliorer la qualité et augmenter l'offre de services ferroviaires de passagers dans la région de Bretagne, en favorisant une exploitation plus efficace, économe en énergie, tout en réduisant les coûts de maintenance et en augmentant le niveau de confort pour les passagers. Le projet se concentrera également sur la revitalisation pérenne de lignes d'intérêt local et régional en renforçant le maillage et en améliorant la desserte de territoires plus enclavés. Le projet favorisera également le transport durable en encourageant le transfert modal de la route et en contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO2 et des niveaux de pollution à l'intérieur des agglomérations urbaines régionales et entre celles-ci. L'impact du projet sur la part modale devrait également contribuer à améliorer la sécurité des usagers. Le matériel roulant modernisé sera opéré dans une région dite de transition, au sens de la politique de cohésion de l'UE (Bretagne).