Les plaintes peuvent être déposées dans l’une des langues officielles de l’UE, par lettre ou télécopie adressée au secrétaire général de la BEI, par courrier électronique à l’adresse complaints@eib.org ou via le formulaire de dépôt de plainte. L’équipe du Mécanisme examine également les plaintes déposées dans une langue non officielle de l’UE, parlée par les personnes concernées par les projets de la BEI ; dans ce cas, toutefois, les délais de traitement sont susceptibles d’être plus longs afin de permettre la traduction des documents.

Le plaignant doit s’identifier, indiquer clairement l’objet de sa plainte et formuler ses attentes à cet égard. Il est tenu de fournir autant d’informations détaillées et pertinentes que possible sur la plainte.

Une plainte doit être déposée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le plaignant a pu raisonnablement prendre connaissance des faits qui motivent son allégation.

Sauf dans les cas où le plaignant a demandé la plus stricte confidentialité, toute plainte recevable fera l’objet d’une publication sur le site web de la BEI, accompagnée d’un résumé du cas, des conclusions du Mécanisme de traitement des plaintes et des rapports y relatifs. Même lorsqu’un ou une plaignant(e) ne demande pas un traitement confidentiel de sa plainte, les rapports de la division Mécanisme de traitement des plaintes ne divulguent ni son identité ni celle des personnes concernées par la plainte.

Si un projet, une politique ou une autre activité du Groupe BEI vous préoccupe, vous pouvez soumettre une plainte par écrit directement auprès du Mécanisme de traitement des plaintes.

Vous pouvez procéder de la façon suivante :

Par courriel : complaints@eib.org

Par téléphone : +352 4379-14005

Par lettre : Mécanisme de traitement des plaintes, 98-100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg

Si vous estimez que le processus de passation des marchés dans le cadre d’un projet est de nature à remettre en question la décision de financement prise par la Banque, vous pouvez déposer une plainte en complétant ce formulaire.