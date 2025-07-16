Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
VILNIUS CITY SCHOOLS

Signature(s)

Montant
84 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lituanie : 84 000 000 €
Éducation : 84 000 000 €
Date(s) de signature
15/01/2026 : 84 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
VILNIUS CITY SCHOOLS
Lithuanian capital Vilnius to build nine schools and kindergartens with €168 million financing from EIB and NIB

Fiche récapitulative

Date de publication
23 janvier 2026
Statut
Référence
Signé | 15/01/2026
20240612
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VILNIUS CITY SCHOOLS
UAB VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 85 million
EUR 176 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of 9 educational institutions in Vilnius City, Lithuania.

The project is aligned with the objectives of the European Education Area as it addresses a suboptimal investment situation in education infrastructure in the City of Vilnius. It is expected to contribute to climate action and environmental sustainability objectives, in particular climate change mitigation and adaptation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Where applicable, and based on a risk-based approach as defined in the EIB Environmental and Social Policy, compliance with the requirements of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU), as amended by Directive 2014/52/EU, the Birds Directive (2009/147/EC), the Habitats Directive (92/43/EEC) and the EU Directive on Energy Performance of Buildings will be verified during appraisal. The operation is not located in or near Natura 2000 sites.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for implementation of the project will be in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
16 juillet 2025
15 janvier 2026
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VILNIUS CITY SCHOOLS
Date de publication
24 Jan 2026
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
241412548
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240612
Secteur(s)
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
