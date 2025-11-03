Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
TECHEU VD TRAILER DYNAMICS (IEU GT)

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 25 000 000 €
Services : 25 000 000 €
Date(s) de signature
5/11/2025 : 25 000 000 €
Fiche récapitulative

Date de publication
21 octobre 2024
Statut
Référence
Signé | 05/11/2025
20240495
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TECHEU VD TRAILER DYNAMICS (IEU GT)
TRAILER DYNAMICS GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 92 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support the company's investments in electric trailer technology and production capacity in Germany over the next 3 years (2025-2027).

The aim is to contribute to speed up electrification of road freight transport in Europe. Hence, the project supports a wide range of EU policies and contributes to the European decarbonisation objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project also covers components of technology development, production scale-up costs including industrialisation, equipment and materials. Project components do not fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending 2011/92/EU) on the assessment of the effects of certain public and private projects on environment.

The Borrower has been assessed by the EIB as being a private company and hence not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
3 novembre 2025
5 novembre 2025
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU VD TRAILER DYNAMICS (IEU GT)
Date de publication
7 Nov 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235163866
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240495
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
