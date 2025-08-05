Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Secteur(s)
Énergie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
22/10/2025 : 40 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
THEMATIC GREEN TRANSITION (IEU VD & DEBT) LE II

Fiche récapitulative

Date de publication
22 avril 2025
Statut
Référence
Signé | 22/10/2025
20240412
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
MEVA ENERGY AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 80 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project will finance the construction and/or optimisation including RDI costs of up to five plants for thermo-chemical conversion of biomass to produce renewable biogas in countries eligible under InvestEU.

The project aims to decarbonise energy-intensive industries, such as furniture, non-ferrous metals and paper by replacing fossil gas with renewable biogas. Furthermore, by producing biochar as by-product, the project will improve soil health, reduce atmospheric carbon, and thus achieve negative emissions.

Additionality and Impact

The project is in line with the InvestEU objectives of energy, environment and sustainable bioeconomy. The positive externalities of using renewable bio-syngas instead of fossil gas are not fully internalised in carbon prices,  which leads to a market failure. The project upscales  a unique, patented biomass gasification technology which can handle sawdust, engineered wood waste, chips and pellets and biomass residues for cost-effective, decentralised energy production at an industrial scale. The project can thus support the shift to a fossil-free manufacturing industry in various high emitting sectors.

The proposed financing takes the form of a quasi-equity investment, providing the promoter with the capital flexibility needed to scale its technology and reach commercial and financial maturity. This financing also enhances the borrower's capital structure by diversifying funding sources and offering a longer bullet-equivalent tenor and a more flexible availability period than what is typically available in the market. The risk level of this operation exceeds what the EIB could assume using its own resources. Therefore, the operation relies on the strong EU First Loss Piece support provided under the Green Transition Thematic product, without which it would not be feasible.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
5 août 2025
22 octobre 2025
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MEVA ENERGY SCALE-UP SUPPORT (IEU GT2)
Date de publication
19 Aug 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246188237
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240412
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
Publications connexes