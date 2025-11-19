Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

AVE BURGOS-VITORIA

Signature(s)

Montant
325 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 325 000 000 €
Transports : 325 000 000 €
Date(s) de signature
24/11/2025 : 325 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
AVE BURGOS-VITORIA
Autres liens
Fiche récapitulative
AVE BURGOS-VITORIA
Related public register
14/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Línea de Alta Velocidad - Burgos-Vitoria
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Enlaces de las líneas de Alta Velocidad Madrid - Valladolid y Madrid-Galicia
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Informe Audiencia de la documentación Complementaria Sobre Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Informativo - Documento de Información Adicional
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Planta Geológica
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Inventario de Puntos de Agua
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Ensayos de Permeabilidad
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Tramo Burgos-Vitoria
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Enlace a la página del promotor para el Estudio de Impacto Ambiental
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mapas Hidrogeológicos
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Dominios Hidrogeológicos
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Perfiles Geológica
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental – Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Expediente de Información Pública y Audiencia del Estudio Informativo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mediciones de Niveles Piezométricos
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Información Complementaria de las Masas de Aqua Subterráneas
Related public register
20/11/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AVE BURGOS-VITORIA
Communiqués associés
Espagne :1,7 milliard d’euros de la BEI pour financer la ligne ferroviaire à grande vitesse Burgos – Vitoria

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juillet 2025
Statut
Référence
Signé | 24/11/2025
20230991
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AVE BURGOS-VITORIA
ADIF ALTA VELOCIDAD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1700 million
EUR 3400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the new high-speed railway line Burgos-Vitoria, and potentially, a new bypass in Olmedo between the high-speed lines Madrid-Burgos and Madrid-Galicia. The line, which is approximately 100 km, is part of the Trans-European Network (TEN-T) Atlantic Corridor connecting Madrid and the Basque Country, as well as the Spanish and French border.

The project will comply with the applicable Technical Specifications (TSIs) for Interoperability and include the European Railway Traffic Management System (ERTMS). This will be further verified during the appraisal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU). Conformity with the requirements of the EIA Directive, Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC will be checked during appraisal.

The promoter shall ensure that contracts for implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. Information on awarded main suppliers/contractors for the implementation of the envisaged operation is not available.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
19 novembre 2025
24 novembre 2025
Documents liés
14/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Línea de Alta Velocidad - Burgos-Vitoria
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Enlaces de las líneas de Alta Velocidad Madrid - Valladolid y Madrid-Galicia
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Informe Audiencia de la documentación Complementaria Sobre Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Informativo - Documento de Información Adicional
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Planta Geológica
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Inventario de Puntos de Agua
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Ensayos de Permeabilidad
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Tramo Burgos-Vitoria
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Enlace a la página del promotor para el Estudio de Impacto Ambiental
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mapas Hidrogeológicos
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Dominios Hidrogeológicos
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Perfiles Geológica
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental – Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Expediente de Información Pública y Audiencia del Estudio Informativo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mediciones de Niveles Piezométricos
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Información Complementaria de las Masas de Aqua Subterráneas
20/11/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AVE BURGOS-VITORIA
Lien vers la source
Fiche récapitulative
AVE BURGOS-VITORIA
Autres liens
Fiche technique
AVE BURGOS-VITORIA
Communiqués associés
Espagne :1,7 milliard d’euros de la BEI pour financer la ligne ferroviaire à grande vitesse Burgos – Vitoria

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Línea de Alta Velocidad - Burgos-Vitoria
Date de publication
14 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
253216079
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Enlaces de las líneas de Alta Velocidad Madrid - Valladolid y Madrid-Galicia
Date de publication
15 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
250515898
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Informe Audiencia de la documentación Complementaria Sobre Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
Date de publication
15 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251333736
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Informativo - Documento de Información Adicional
Date de publication
15 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251347201
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Planta Geológica
Date de publication
15 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251331706
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Inventario de Puntos de Agua
Date de publication
15 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251346392
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Ensayos de Permeabilidad
Date de publication
15 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251333936
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Tramo Burgos-Vitoria
Date de publication
15 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251344762
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Enlace a la página del promotor para el Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
16 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
253265339
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mapas Hidrogeológicos
Date de publication
16 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251331814
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Dominios Hidrogeológicos
Date de publication
16 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251336639
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Perfiles Geológica
Date de publication
16 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251332027
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental – Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
Date de publication
16 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251345391
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Expediente de Información Pública y Audiencia del Estudio Informativo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria
Date de publication
16 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251343938
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mediciones de Niveles Piezométricos
Date de publication
16 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251347203
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Información Complementaria de las Masas de Aqua Subterráneas
Date de publication
16 Oct 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251331415
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AVE BURGOS-VITORIA
Date de publication
20 Nov 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
253166289
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230991
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Línea de Alta Velocidad - Burgos-Vitoria
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Enlaces de las líneas de Alta Velocidad Madrid - Valladolid y Madrid-Galicia
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Informe Audiencia de la documentación Complementaria Sobre Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Informativo - Documento de Información Adicional
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Planta Geológica
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Inventario de Puntos de Agua
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Ensayos de Permeabilidad
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Tramo Burgos-Vitoria
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Enlace a la página del promotor para el Estudio de Impacto Ambiental
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mapas Hidrogeológicos
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Dominios Hidrogeológicos
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Perfiles Geológica
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental – Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Expediente de Información Pública y Audiencia del Estudio Informativo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mediciones de Niveles Piezométricos
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Información Complementaria de las Masas de Aqua Subterráneas
Related public register
20/11/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AVE BURGOS-VITORIA
Autres liens
Fiche récapitulative
AVE BURGOS-VITORIA
Fiche technique
AVE BURGOS-VITORIA
Communiqués associés
Espagne :1,7 milliard d’euros de la BEI pour financer la ligne ferroviaire à grande vitesse Burgos – Vitoria

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Espagne :1,7 milliard d’euros de la BEI pour financer la ligne ferroviaire à grande vitesse Burgos – Vitoria
Autres liens
Fiche technique
AVE BURGOS-VITORIA
Fiche récapitulative
AVE BURGOS-VITORIA
Related public register
14/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Línea de Alta Velocidad - Burgos-Vitoria
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental - Enlaces de las líneas de Alta Velocidad Madrid - Valladolid y Madrid-Galicia
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Informe Audiencia de la documentación Complementaria Sobre Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Informativo - Documento de Información Adicional
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Planta Geológica
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Inventario de Puntos de Agua
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Ensayos de Permeabilidad
Related public register
15/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Tramo Burgos-Vitoria
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Enlace a la página del promotor para el Estudio de Impacto Ambiental
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mapas Hidrogeológicos
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Dominios Hidrogeológicos
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Perfiles Geológica
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio de Impacto Ambiental – Effectos Derivados de la Vulnerabilidad del Proyecto ante Riesgos de Accidentes graves y Catástrofes
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Expediente de Información Pública y Audiencia del Estudio Informativo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Mediciones de Niveles Piezométricos
Related public register
16/10/2025 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - AVE BURGOS-VITORIA - Estudio Hidrogeológico – Información Complementaria de las Masas de Aqua Subterráneas
Related public register
20/11/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AVE BURGOS-VITORIA

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes