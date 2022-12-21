ICS SPORT AND CULTURAL INFRASTRUCTURE MBIL II

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Aménagement urbain - Construction
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The project consists of a Multiple Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to Istituto per il Credito Sportivo (ICS) supporting the refurbishment, upgrading and reconstruction of existing publicly-owned sports and cultural facilities across Italy.
The MBIL will finance improvements exclusively promoted by local public authorities, at municipal and regional level.
The Operation concerns investments in sports and cultural facilities in Italian cities within the context of planning-led integrated urban development strategies. Although there has been a continuous growth in sport practice and attendance to cultural facilities in Italy, this growth has not been matched by increased investments. The Operation addresses a more equitable access to sports and cultural facilities. Investments in sports facilities are expected to improve resident's quality of life, contribute to social inclusion and generate economic growth. Investments in cultural facilities promote the revitalisation of inner cities, contribute to the local patrimony and preserve cultural resources for future generations. In addition, energy efficiency investments contribute to reducing energy costs for municipalities and public bodies, which have been accentuated with the recent increases in energy prices due to the natural gas crisis and the Ukraine conflict.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.