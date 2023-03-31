© Istituto di Credito Sportivo

Le financement vise à permettre la rénovation et le réaménagement d’installations sportives et culturelles existantes, en mettant l’accent sur l’accessibilité, l’inclusion sociale et la mobilité urbaine durable.

Il s’agit de la deuxième opération conclue entre la BEI et l’ICS, après la première qui a été signée en 2019 et portait sur un montant de 150 millions d’EUR.

Rénover, réaménager et reconstruire des installations sportives et culturelles existantes en Italie, en améliorant leur accessibilité et leur durabilité environnementale, voilà l’objectif principal du prêt de 100 millions d’EUR accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) à l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS). Cette banque publique italienne promeut le développement durable et inclusif dans le pays en soutenant financièrement les secteurs du sport et de la culture.

Les ressources mises à disposition par la BEI seront acheminées par l’intermédiaire de l’ICS vers des collectivités locales et des entités publiques en Italie. Les projets sous-jacents qui seront financés par les ressources de la BEI visent à soutenir la rénovation, le réaménagement et la reconstruction d’installations sportives et culturelles existantes. Des travaux promouvant la réhabilitation urbaine, l’inclusion sociale et la durabilité environnementale sont prévus. Ils contribueront à éliminer des obstacles architecturaux et à mettre en œuvre d’autres mesures d’accessibilité dans les structures sportives et culturelles. Des interventions en matière d’efficacité énergétique et la construction de pistes cyclables favorisant la mobilité durable dans le pays sont également envisagées.

Il s’agit de la deuxième opération signée entre la BEI et l’ICS, après une première opération de 150 millions d’EUR finalisée en 2019 qui a contribué à soutenir la rénovation et le réaménagement d’installations sportives publiques promus par des autorités locales en Italie.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Les structures sportives et culturelles non seulement jouent un rôle clé pour promouvoir l’intégration et des valeurs saines auprès des jeunes, mais elles contribuent également à la croissance économique et à la revitalisation des villes de manière significative. Ce nouvel accord entre la BEI et l’ICS permettra de reconstruire et de rénover des installations sportives et culturelles dans toute l’Italie, en accordant une attention particulière à l’inclusion sociale et à la durabilité environnementale, deux priorités absolues pour la banque de l’Union européenne. »

Antonella Baldino, présidente de l’ICS : « Cette initiative renouvelle le partenariat entre la BEI et l’ICS, grâce auquel notre établissement pourra mettre davantage de ressources financières à la disposition des collectivités locales dans les secteurs du sport et de la culture à l’appui de leurs politiques d’investissement. Ces ressources sont nécessaires pour réaliser et compléter des projets de régénération urbaine plus vastes et plus complexes, qui auront des répercussions majeures sur le territoire. En tant que banque de développement axée sur des secteurs pertinents sur le plan économique et social, l’ICS pourra contribuer de manière décisive à la promotion d’initiatives de financement d’impact, afin d’appuyer une croissance soutenable, équitable et durable. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

L’Istituto per il Credito Sportivo est une banque qui œuvre pour le développement durable et inclusif à travers le sport et la culture.

Devenu chef de file national dans le financement des installations sportives grâce à l’expérience acquise en plus de soixante ans d’activité, l’ICS est également actif dans le secteur de la culture depuis 2014. Il appuie des investissements dans le secteur audiovisuel et des initiatives visant à protéger, valoriser, restaurer et numériser le patrimoine historique et artistique national.